تحذير من الحرارة الشديدة.. 5 نصائح يجب اتباعها لتجنب تلف الهاتف

حذر خبراء الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة، من أن درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف قد تؤثر على أجهزتك الإلكترونية، حيث يمكن أن تتسبب الحرارة الشديدة في حدوث جميع أنواع المشاكل لهاتفك الذكي، من بينها تشويه الأجزاء البلاستيكية الداخلية بالهاتف، أو انفجار بطارية الجهاز في بعض الأحيان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، يمكن أن تتسبب الحرارة الشديدة في حدوث أضرار دائمة بالدوائر الإلكترونية في هواتفنا الذكية، حيث لن تقدر الهواتف المحمولة على تحمل درجة الحرارة التي تصل إلى 32 درجة مئوية.

وفضلا عن أن الشاشة اللمسية التي قد لا تستجيب لحركات اللمس أو أنها تصبح بطيئة بسبب درجة الحرارة المرتفعة، قد تكافح الهواتف الذكية المحمومة للعمل بشكل صحيح، أو قد تواجه مشكلات خطيرة في عمر البطارية أيضا.

وبالرغم من الهواتف الذكية أكثر المتأثرين بحرارة فصل الصيف المرتفعة، إلا أنها قد تؤثر أيضا على جميع الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والحاسبات اللوحية آيباد، وأجهزة التوجيه أو الروتر.

وأصدرت كل من شركات المزودة لخدمات الإنترنت بـ بريطانيا، تحذيرا لعملائها لحماية أجهزة التوجيه الخاصة بهم من الحرارة الشديدة، وحذروا من أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يتسبب في بطء سرعة التنزيل وضعف إشارة Wi-Fi.

الحرارة الشديدة تؤثر على هاتفك بشكل أسرع منك

وتؤدي بعض الحالات إلى سخونة أو ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي أثناء استخدامك له، ولن يتسبب الطقس العادي وحرارة جسمك في حدوث أي مشكلات تتعلق بارتفاع درجة حرارة جهازك، عند حمله في يديك أو وضعه في جيب البنطال، ولكن قد تؤثر موجة الحر الشديدة سلبا على الهاتف أثناء جلوسك في الشمس، فقد ترتفع درجة حرارة جهازك بشكل أسرع منك في ذلك الوقت.

عادة، يمكن للأجهزة الذكية تنظيم درجة حرارتها بسهولة، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي ذلك إلى خلل في بعض وظائفها، فإذا لاحظت أن هاتفك الذكي أو أي جهاز آخر أبطأ من المعتاد أو شعرت بحرارة شديدة والهاتف في يدك، فقد يكون جهازك معرضًا لخطر السخونة الزائدة.

تحذير من ارتفاع درجة حرارة الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى



قال بول والش، مؤسس شركة WeSellTek للتكنولوجيا، لصحيفة "أكسبريس": " في معظم الظروف، يمكنك تشغيل أي عدد تريده من التطبيقات مع قليل جدًا من مخاطر ارتفاع درجة حرارة الهاتف، ومع ذلك، قد يتغير كل هذا في درجات الحرارة الشديدة، لذا من المهم مراقبة أداء هاتفك باستمرار".



وأضاف أنه في حين أن العديد من المستخدمين قد يتركون أجهزتهم داخل المنزل مما قد يساعد في منع ارتفاع درجة الحرارة الجهاز في الخارج، إلا أن هذه الخطوة قد لا تحل المشكلة، فمع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل أيضا، قد لا يحصل جهازك على فرصة لتبريد نفسه بشكل صحيح.



بالإضافة إلى التحذير من ارتفاع درجة حرارة الهواتف الذكية داخليا، شارك WeSellTek بعض النصائح المفيدة للمساعدة في منع ارتفاع درجة حرارة الهواتف الذكية.

نصائح لتقليل مخاطر حدوث أي ضرر لهاتفك الذكي في درجات الحرارة العالية:

1. قم بإيقاف تشغيل التطبيقات غير المستخدمة على هاتفك: يعد تقليل عدد التطبيقات التي تعمل على جهازك، بما في ذلك في الخلفية، طريقة سريعة لتقليل استهلاك الطاقة في هاتفك وتقليل درجة حرارته الإجمالية.



2. خفض سطوع الشاشة: في درجات الحرارة المرتفعة جدا، قد تميل إلى تحويل سطوع شاشة هاتفك إلى أعلى مستوى لسهولة رؤية المحتوى الوارد على هاتفك، ويعني خفض سطوع الشاشة فأن هاتفك سيستخدم طاقة أقل لتشغيل الشاشة الإضافية، والتي يمكن أن تبقيها تعمل بشكل أكثر برودة.



3. تجنب أشعة الشمس: على الرغم من أن هذا قد يبدو مستحيلًا في ظل درجة حرارة فصل الصيف الشديدة، إلا أن إبقاء هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، قد يقلل من فرص تسخين الشمس لجهازك الذكي.

4. خلع حافظة الهاتف: عادةً ما تحتفظ حافظات الهواتف المصممة لحماية هاتفك من الأضرار الناجمة عن سقوطه على الأرض، بالحرارة الهاتف بسبب المواد المستخدمة في تصنيعها، حيث يمكن أن يؤدي نزع الجراب مؤقتًا إلى تبريد هاتفك تمامًا.

5. قم بإعادة تشغيل جهاز: تؤدي إعادة تشغيل هاتفك إلى إزالة الكثير من الذاكرة المؤقتة المستخدمة، حيث تعد طريقة سريعة لتقليل استخدام الهاتف للطاقة، وتساعد في إيقاف إنتاج الجهاز للحرارة.