عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لحمايته من الهاكرز.. 10 نصائح للحماية من اختراق الهاتف

اختراق الهاتف
اختراق الهاتف

قدم خبراء الأمن الإلكتروني عدة نصائح للحماية من اختراق الهاتف، في كل مرة تكشف فيها أحد المنصات على الإنترنت عن تعرضها لحادث اختراق، ونظرا لأن تلك الهجمات تؤثر على الكثير من مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، لابد من اتباع بعض نصائح للحماية من اختراق الهاتف، تجنبا لوصول الهاكرز إلى العديد من بيانات الشخصية للمستخدم على الهاتف.

 

نصائح للحماية من اختراق الهاتف

تتزايد الهجمات السيبرانية واختراق البيانات خلال الآونة الأخيرة، لذا أصبح من الضروري حماية الهواتف الذكية من الاختراق بعدة طرق، مثل تحسين كلمة المرور وعدم الاحتفاظ بالكثير من البيانات المهمة على هاتفك، إلى جانب بعض الخطوات المهمة التي يجب عليك الاهتمام بها، إذ أردت حماية جهازك من الوصول غير المصرح به للأشخاص سيئو النية.

 

كيفية حماية هاتفك عند الدخول على شبكة واى فاى عامة

3 علامات تدل على اختراق هاتف آيفون .. تعرف عليها


أكواد حماية الهاتف من الاختراق

تتيح بعض الأكواد البسيطة حماية هاتفك من الاختراق، والتي لا يعلم بوجودها الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية ومن بينها تلك الاكواد التي يمكن أن تساعدك في معرفة ما إذا كان أحدهما يتجسس عليك:

1. استخدم كود (##002#)، لمعرفة ما إذا كان هاتفك قد تعرض للاختراق، وتعطيل جميع طرق التجسس.


2. يساعدك كود (*#21#)، على معرفة ما إذا كان بيانات هاتفك  يجري نقلها إلى جهاز آخر أو كان معرض للمراقبة.

نصائح لحماية هاتفك من الاختراق

1. إنشاء كلمة سر قوية لحماية هاتفك المحمول، باستخدام رمز مرور مكون من 4 أو 6 أرقام، لحماية هاتفك وبياناتك فى حالة فقدانه، لا يمكن للهاكرز اختراقها بسهولة.

2. قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك كل ستة أشهر إلى سنة، إذا سمعت عن عملية هجوم إلكتروني جديدة، أو اختراق بيانات لأي تطبيق تستخدمه، قم بتغيير كلمات مرورك فى الاعدادات حتي تتجنب أي خروقات للبيانات قد تعرض لها حسابك.

3. تجنب استخدام شبكات الواى فاى فى الأماكن العامة، حيث تعد شبكات الإنترنت اللاسلكية المجانية، تبقى غير آمنة ومن أسهل الطرق التي يستخدمها الهاكرز لاختراق جهازك.


4. تجنب تنزيل تطبيقات على الهاتف تماما إلا من مصادرة معلومة ومعروفة وموثوق بها، مثل البرامج المعدلة من واتساب.

5. احذر فتح أي روابط أو لينكات تصل إليك عبر  الرسائل من  من أصدقائك أو أي شخص مهما كانت درجة ثقتك به.

6.  تحديث نظام تشغيل هاتفك باستمرار، بمجرد طرح الشركة المطورة له تحديثا جديدا قم بتثبيته على الفور، لأن الكثير من المخترقين يستغلون الثغرات في أنظمة التشغيل القديمة ويخترقون الهاتف من خلالها.

7. تحميل برنامج لتأمين الهاتف، استخدم برامج لمكافحة الفيروسات الشهيرة لحماية هاتفك مثل أفاست.

8. فحص التطبيقات قبل تحميلها، تساعدك قراءة  المراجعات الخاصة بتطبيقات جوجل، والتي يضيفها المستخدمون السابقون للتطبيق على حماية من الوقوع في فخ الإغراءات التي ينصبها الهاكرز للترويج للتطبيقات المجانية.

9. إغلاق الواي فاي واتصال البيانات والبلوتوث في حالة عدم استخدامها، حيث لا يمكن للهاكرز اختراق الهاتف الذكي عند عدم اتصاله بالإنترنت.

10. حذف البيانات الهامة من هاتفك، يمكنك حماية بياناتك من التعرض الاختراق بطريقة سهلة من خلال عدم حفظ الكثير من البيانات المهمة على هاتفك، خشية من تعرضها للاختراق، لذا قم بالاحتفاظ بصورك أو أي بيانات مهمة على أي جهاز أخرى غير متصل بالإنترنت.

الهاتف اختراق الهاتف الهاكرز الهواتف الذكية حماية هاتفك

موضوعات متعلقة

احذر.. احمي هاتفك المحمول بتلك الخطوات البسيطة

اختراق منصة ترامب لـ التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إطلاقها

3 أخطار تهدد أكثر من 2.5 مليار هاتف أندرويد.. احمي هاتفك

تجنبها.. تعرف على التطبيقات التي تستنزف بطارية هاتفك بشكل أسرع

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 38 مهاجرا غير شرعي في حادث بتركيا | تفاصيل

مدبولي يصل مدينة بدر لزيارة مصنع شنايدر اليكتريك

حقيقة تحويل طابية كوسا باشا البحرية الأثرية بالإسكندرية إلى مكب للنفايات

طالبان تتوحش.. الحركة تعلن السيطرة على 85% من الأراضي الأفغانية

السعودية تعلن عن إجازة عيد الأضحى

بعد الإعلان عن أسعارها.. مواصفات رينو كادجار 2022 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس.. صورة

تداول صور من امتحان عربي الثانوية العامة للشعبة الأدبية عبر جروبات الغش

المغرب: الاربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمصنع في العاشر من رمضان

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

عثروا على جثته بعد 4 أيام..شاب يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

لا يحترم اتفاقه.. لاعب الزمالك السابق يفتح النار على الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

تفاصيل صادمة.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الشرقية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ