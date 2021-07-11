لحمايته من الهاكرز.. 10 نصائح للحماية من اختراق الهاتف

قدم خبراء الأمن الإلكتروني عدة نصائح للحماية من اختراق الهاتف، في كل مرة تكشف فيها أحد المنصات على الإنترنت عن تعرضها لحادث اختراق، ونظرا لأن تلك الهجمات تؤثر على الكثير من مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، لابد من اتباع بعض نصائح للحماية من اختراق الهاتف، تجنبا لوصول الهاكرز إلى العديد من بيانات الشخصية للمستخدم على الهاتف.

نصائح للحماية من اختراق الهاتف

تتزايد الهجمات السيبرانية واختراق البيانات خلال الآونة الأخيرة، لذا أصبح من الضروري حماية الهواتف الذكية من الاختراق بعدة طرق، مثل تحسين كلمة المرور وعدم الاحتفاظ بالكثير من البيانات المهمة على هاتفك، إلى جانب بعض الخطوات المهمة التي يجب عليك الاهتمام بها، إذ أردت حماية جهازك من الوصول غير المصرح به للأشخاص سيئو النية.



أكواد حماية الهاتف من الاختراق

تتيح بعض الأكواد البسيطة حماية هاتفك من الاختراق، والتي لا يعلم بوجودها الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية ومن بينها تلك الاكواد التي يمكن أن تساعدك في معرفة ما إذا كان أحدهما يتجسس عليك:

1. استخدم كود (##002#)، لمعرفة ما إذا كان هاتفك قد تعرض للاختراق، وتعطيل جميع طرق التجسس.



2. يساعدك كود (*#21#)، على معرفة ما إذا كان بيانات هاتفك يجري نقلها إلى جهاز آخر أو كان معرض للمراقبة.

نصائح لحماية هاتفك من الاختراق

1. إنشاء كلمة سر قوية لحماية هاتفك المحمول، باستخدام رمز مرور مكون من 4 أو 6 أرقام، لحماية هاتفك وبياناتك فى حالة فقدانه، لا يمكن للهاكرز اختراقها بسهولة.

2. قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك كل ستة أشهر إلى سنة، إذا سمعت عن عملية هجوم إلكتروني جديدة، أو اختراق بيانات لأي تطبيق تستخدمه، قم بتغيير كلمات مرورك فى الاعدادات حتي تتجنب أي خروقات للبيانات قد تعرض لها حسابك.

3. تجنب استخدام شبكات الواى فاى فى الأماكن العامة، حيث تعد شبكات الإنترنت اللاسلكية المجانية، تبقى غير آمنة ومن أسهل الطرق التي يستخدمها الهاكرز لاختراق جهازك.



4. تجنب تنزيل تطبيقات على الهاتف تماما إلا من مصادرة معلومة ومعروفة وموثوق بها، مثل البرامج المعدلة من واتساب.

5. احذر فتح أي روابط أو لينكات تصل إليك عبر الرسائل من من أصدقائك أو أي شخص مهما كانت درجة ثقتك به.

6. تحديث نظام تشغيل هاتفك باستمرار، بمجرد طرح الشركة المطورة له تحديثا جديدا قم بتثبيته على الفور، لأن الكثير من المخترقين يستغلون الثغرات في أنظمة التشغيل القديمة ويخترقون الهاتف من خلالها.

7. تحميل برنامج لتأمين الهاتف، استخدم برامج لمكافحة الفيروسات الشهيرة لحماية هاتفك مثل أفاست.

8. فحص التطبيقات قبل تحميلها، تساعدك قراءة المراجعات الخاصة بتطبيقات جوجل، والتي يضيفها المستخدمون السابقون للتطبيق على حماية من الوقوع في فخ الإغراءات التي ينصبها الهاكرز للترويج للتطبيقات المجانية.

9. إغلاق الواي فاي واتصال البيانات والبلوتوث في حالة عدم استخدامها، حيث لا يمكن للهاكرز اختراق الهاتف الذكي عند عدم اتصاله بالإنترنت.

10. حذف البيانات الهامة من هاتفك، يمكنك حماية بياناتك من التعرض الاختراق بطريقة سهلة من خلال عدم حفظ الكثير من البيانات المهمة على هاتفك، خشية من تعرضها للاختراق، لذا قم بالاحتفاظ بصورك أو أي بيانات مهمة على أي جهاز أخرى غير متصل بالإنترنت.