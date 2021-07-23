الإيد الشقيانة فيها البركة.. السيسي يوجه رسالة إلى أحد المواطنين

استعرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حواره مع إحدى الأسر أثناء جولته بالدراجة في العلمين.



وخلال الجولة التقى الرئيس السيسي بـ إحدى الأسر المصرية، ودار حوار بينه وبين الأسرة للتعرف عليها وعلى الأطفال.



واسترسل الرئيس السيسي في حديثه مع الأسرة والأطفال قائلا: "بتذاكروا كويس عايزين تطلعوا إيه"، مضيفًا مخاطبًا الأب، "الإيد الشقيانة ديه فيها البركة".

وتوجه الرئيس السيسي حديثه إلى رب الأسرة متسائلا عن مكان إقامته وعمله وقيمة الراتب الذي يحصل عليه، قائلًا: "بتقبض كويس، بتقبض كام وبيكفوا".





