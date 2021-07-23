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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم تحكيم مقدوني يقود لقاء مصر والبرتغال لكرة اليد بأولمبياد طوكيو

صدى البلد

تشهد المباراة الافتتاحية لمنافسات كرة اليد للرجال بأولمبياد طوكيو 2020 والتي من المقرر أن تجمع بين مصر والبرتغال تواجد طاقم حكام مقدوني وذلك في اللقاء الذي يحتضنه استاد يويوجي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر غدًا السبت.

ويتكون الطاقم التحكيم المقدوني في هذه المباراة من سلاف نيكولوف وجورجي ناسيفسكي.

ومن المقرر، أن يستهل منتخبنا الوطني مشواره في المجموعة الثانية من الأولمبياد غدًا السبت أمام نظيره البرتغالي.

وتضم قائمة منتخب مصر

"كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – وسام سامي نوار – أحمد عادل.

ويترأس بعثة منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى لـ منتخب مصر من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

ويخوض منتخب مصر منافسات أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات “منتخب الدنمارك – منتخب السويد – منتخب البرتغال – منتخب اليابان – منتخب البحرين”.

فيما تضم المجموعة الأولى : منتخب النرويج – منتخب فرنسا – منتخب المانيا – منتخب البرازيل – منتخب اسبانيا – منتخب الارجنتين.

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