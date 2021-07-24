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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورج وسوف يتألق لأول مرة في حفلات جدة بالسعودية

جورج وسوف
جورج وسوف

أقام سلطان الطرب جورج وسوف واحد من اقوي حفلات جدة حيث يشارك وسوف للمرة الأولى في حفلات جدة بعد نجاح محمد حسانين المدير التنفيذي للشركة المنظمة لحفلات جدة في التعاقد مع وسوف لتقديم واحدة من اقوي حفلات جدة سوبر دوم التي شهدت خلال الأسابيع الماضية حفلات عالمية مع نجوم الأغنية من مصر والخليج.

 
وكالعادة يشارك في الحفل مواهب سعودية شابة والمشاركين في حفل سلطان الطرب اليوم المطربة سمرين وإبراهيم الدواليبي. 

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جورج وسوف يصل السعودية لإحياء حفله.. غدا

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تفاصيل أول حفل للفنان جورج وسوف في السعودية

حفل جورج وسوف شهد إقبالا كبيرا من الجمهور عشاق سلطان الطرب حيث نفذت تذاكر الحفل بالكامل وجاءت تجهيزات الحفل على مستوى عالمي كعادة الشركة المنظمة لسلسة حفلات جدة.

 

من جهته حرص جورج وسوف على توجيه الشكر للهيئة العامة للترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ ولكل القائمين على الحفل وعلى رأسهم محمد حسنين المدير التنفيذي لشركة Benchmark كما قال للمرة الأولى أغني في المملكة العربية السعودية وأعرب عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي وهنأ الجميع بعيد الاضحى.

 

أغنية جورج وسوف الجديدة

حققت أغنية ياه عالزمن للفنان جورج وسوف، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب في أول يونيو الماضي، وحصدت الأغنية 3 ملايين و884 ألف مشاهدة بعد أسبوع من طرحها.

 

تفاصيل اغنية ياه عالزمن 

ووصلت مشاهدات أغنية ياه عالزمن لجورج وسوف إلى حوالي 9 مليون مشاهدة، وهي تمثل أول تعاون له مع لايف ستايلز ستوديوز، ويعيد في كلماته ولحنه وتفاصيله نوستالجيا الزمن الجميل والعصر الذهبي للأغنية العربية.

 

ويصف سلطان الطرب في هذه الأغنية الغدر الذي يمكن ان يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص وكيف يمكن لمغريات الحياة ان تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

 

فريق عمل اغنية ياه عالزمن 

"ياه عالزمن" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع احمد امين، هندسه صوتيه هاني محروس تسجيل آلات استديو إم ساوند، تسجيل صوت الفنان استوديو هادي شرارة، ايلي بربر.

 

وظهر الفنان جورج وسوف في فيديو كليب أغنية ياه عالزمن وهو يجلس أمام البيانو ويعزف ويغني على خلفية أحداث تدور حول العشرة بين الأشخاص والعلاقات الاجتماعية والفراق.

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