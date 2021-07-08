تفاصيل أول حفل للفنان جورج وسوف في السعودية

يستعد الفنان جورج وسوف لإحياء أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 23 يوليو المقبل، بجدة.

وأعلن جورج وسوف الخبر عبر حسابه في تغريدة على موقع تويتر، وقال فيها:"لأول مرة بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي.. يوم الجمعة 23/ 7بجدة".

ووجه جورج وسوف الشكر للمستشار ترك آل الشيخ قائلا:" كل الشكر والتقدير لهيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر على الدعوة".

أغنية جورج وسوف الجديدة

حققت أغنية ياه عالزمن للفنان جورج وسوف، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب في أول يونيو الماضي، وحصدت الأغنية 3 ملايين و884 ألف مشاهدة بعد أسبوع من طرحها.

ووصلت مشاهدات أغنية ياه عالزمن لجروج وسوف إلى حوالي 9 مليون مشاهدة، وهي تمثل أول تعاون له مع لايف ستايلز ستوديوز، ويعيد في كلماته ولحنه وتفاصيله نوستالجيا الزمن الجميل والعصر الذهبي للأغنية العربية.

ويصف سلطان الطرب في هذه الأغنية الغدر الذي يمكن ان يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص وكيف يمكن لمغريات الحياة ان تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

"ياه عالزمن" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع احمد امين، هندسه صوتيه هاني محروس تسجيل آلات استديو إم ساوند، تسجيل صوت الفنان استوديو هادي شرارة / ايلي بربر.

وظهر الفنان جورج وسوف في فيديو كليب أغنية ياه عالزمن وهو يجلس أمام البيانو ويعزف ويغني على خلفية أحداث تدور حول العشرة بين الأشخاص والعلاقات الاجتماعية والفراق.

أغنية «صاحي الليل»

حصدت أغنية «صاحي الليل» للفنان جورج وسوف، 24 مليون مشاهدة بعد طرحها 17 ديسمبر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهور وسوف ومتابعيه.

أغنية، «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري.