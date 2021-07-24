سيولة مرورية بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية، بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية، وشارع فيصل المتجه إلى شارع جامعة الدول العربية، ومحور صفط اللبن، وشارع محطة مترو الجامعة، انتظمت الحركة المرورية خلال معظم الطرق.

وطالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات بالالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية، حفاظًا على سلامتهم.

وتواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، مُتابعة حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

ويتم مُراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بخدمات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية وذلك لتيسير حركة السيارات، وكذلك منع إنتظار السيارات في الأماكن الغير مصرح بها لذلك.

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258