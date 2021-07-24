وزير الرياضة وحطب يدعمان منتخب اليد أمام البرتغال في أولمبياد طوكيو

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو مباراة المنتخب الأول لكرة اليد أمام منتخب البرتغال في أول مواجهات الفريق في دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



ويتواجد في المدرجات لمتابعة المباراة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والسفير المصري باليابان أيمن كامل والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة و حسن العروسي عضو مجلس إدارة اتحاد التنس.

وحرص الجميع على حضور المباراة ومؤازرة منتخب كرة اليد في أول مبارياته أمام البرتغال اليوم.



قائمة منتخب اليد في طوكيو 2020

وتضم قائمة منتخبنا الوطني "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

الجهاز الفني لـ منتخب مصر

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات أولمبياد طوكيو 2020 ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات "الدنمارك – السويد – البرتغال – اليابان – البحرين".

فيما تضم المجموعة الأولى: "النرويج – فرنسا – ألمانيا – البرازيل – إسبانيا – الأرجنتين.

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