تعرف على أبرز أحداث امتحان الفيزياء بأسوان .. تعرض طالبتين ومراقبة لوعكة صحية

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أبرز الأحداث التى شهدها امتحان الفيزياء للثانوية العامة بأسوان .

حيث قال الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، أن سيارات الإسعاف المتمركزة أمام لجان الثانوية العامة ساهمت على مدار اليوم، السبت في نقل طالبين ومراقبة إلى المستشفى بعد تعرضهم إلى وعكة صحية مفاجئة أثناء سير امتحان مادة الفيزياء اليوم لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة.

وأشار الدكتور محمد الدخيلى بأن الإسعاف ساهم في نقل الطالبة فاطمة محمد عبده 20 سنة، من مدرسة الشيخ مرسى بنصر النوبة، إلى مستشفى نصر النوبة بعد تعرضها لوعكة صحية ، بجانب نقل الطالب عمار ياسر أحمد 18 سنة، من لجنة مدرسة أحمد طه حسين الثانوية بمدينة أسوان، إلى مستشفى أسوان الجامعي بعد إصابته بارتفاع ضغط الدم، وكذلك نقل أميمة عبد العزيز أحمد 53 سنة، مراقب لجنة بمدرسة السباعية الثانوية بنات إلى مستشفى السباعية بعد إصابتها بارتفاع ضغط الدم .

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كما أوضح الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، أن مرفق الإسعاف ساهم في التعامل مع 12 حالة مصابة منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو الماضي، منهم 7 طلاب و4 مراقبين وعامل، وتم نقل 7 منهم إلى المستشفيات القريبة بينما تم إسعاف 5 في المكان.

وأشار مدير مرفق إسعاف أسوان، إلى أنه تم تجهيز 30 سيارة إسعاف للتمركز أمام لجان الثانوية العامة البالغ عددهم 30 لجنة موزعين على مراكز أسوان الخمس "أسوان و إدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة ".

وأضاف محمد الدخيلي بأن هذه السيارات مزودة بالأجهزة والإمكانات الطبية اللازمة لإسعاف الحالات ونقلها إلى المستشفيات، ويوجد مع كل سيارة سائق ومسعف للتعامل مع الحالات والأزمات الصحية التى قد يتعرض لها الطلاب والمراقبين وجميع المسئولين عن لجان الثانوية العامة ونقل الحالات إلى أقرب مستشفى إذا استدعى الأمر ذلك .

هذا فيما علق معلم فيزياء بأسوان عن مستوى امتحان الفيزياء اليوم لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بأن الامتحان جاء في مستوى الطالب العادي وجاءت الأسئلة سهلة ومتوسطة وليس هناك أي أسئلة تعجيزية للطلاب.

بينما تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بأسوان عقب أداؤهم لامتحان مادة الفيزياء حيث رأى بعض الطلاب بأن الامتحان جاء صعباً وفى مستوى الطالب المتفوق ، فيما رأى بعض الطلا بأن الامتحان كان معقولاً وبه بعض السهولة .

فهناك فريق من طلاب الثانوية العامة أجمع على أن الامتحان في مجمله في متناول الطالب المتوسط باستثناء وجود بعض الأسئلة الصعبة مثل سؤال المعادلات التحليلية والذى كان يحتاج إلى وقت إضافي لحله ، وخاصة أن الامتحان تضمن 50 سؤال من بينهم نحو 30 سؤال منهم متوسط ، والباقي صعب ويحتاج إلى تركيز وجهد لحله ، وأن الامتحان كانت أسئلته طويلة ولم نتمكن من المراجعة حيث أن الوقت لم يسعفنا لذلك .

فيما رأى أحد الطلاب بأن الامتحان كان سهل ، لكن فيه بعض النقاط التى تخاطب المتميز وهذه النقاط تسببت في استغراقنا وقت طويل في الإجابة وتسليم الأوراق في آخر دقائق من الامتحان ، بينما علق الكثير من الطلاب على الامتحان بأن به العديد من الجزيئات الصعبة التى صدمتنا عند استلامنا لورقة الأسئلة مما جعلنا مرتبكين من صعوبة الأسئلة ، مؤكدين على أن كل أمنياتهم الحصول على النجاح فقط وليس المجموع لأن الحصول على مجاميع عالية ومرتفعة باتت من الاحلام في وجود امتحانات صعبة .