عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|كهرباء ومياه دبي تدشن 3 محطات نقل جديدة بتكلفة تتجاوز 430 مليون درهم

شبكات نقل الكهرباء
شبكات نقل الكهرباء

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث محطات نقل كهرباء رئيسية جديدة بقدرة تحويلية 450 ميجافولت أمبير بالإضافة إلى 35 كم من الكابلات الأرضية جهد 132 كيلوفولت لربطها بشبكة النقل الرئيسية .

وكشف تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية " وام" إنه قد بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات التي تم تدشينها خلال شهري مايو ويونيو أكثر من 430 مليون درهم. وتغذي هذه المحطات مناطق البرشاء الأولى ومردف ووادي الصفا الثانية. وتطلّب إنجاز هذه المحطات أكثر من 4 ملايين ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

اقتصاد الإمارات .. 1.5 مليار درهم إجمالي حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال يونيو

اقتصاد الإمارات| 157 مليار دولار خصصها البنك الدولي لتطويق تداعيات كورونا

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن تدشين محطات النقل الجديدة يأتي ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال مع توفير هامش احتياطي مناسب بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

 

وتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء إلى 8.8 مليار درهم منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و6.8 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت." 


من جهته أشار المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة إلى أن تنفيذ محطات النقل تم وفق الخطط الموضوعة رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" موضحاً أن إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت بلغ 314 محطة إلى جانب 37 محطة قيد الإنشاء.
 

كهرباء ومياه دبي مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد الامارات شبكات الربط الرئيسية محطات نقل

موضوعات متعلقة

اقتصاد الامارات| ميناء جبل علي ينقل 4 مفاعلات لإنتاج البولي إيثيلين

ترشيحاتنا

لمحبي لعبة فورتنيت.. فيراري 296 جي تي بي تتألق|فيديو

القبض على عصابات المافيا بواسطة هواتف جوجل Google Pixel بعد التجسس عليهم لسنوات

بريطانيا ..إصابة 4 ضباط واعتقال 6 متظاهرين في احتجاجات كورونا| فيديو

أحمد الكاس : شيكابالا كان قادرا على تكرار إنجاز صلاح

شاهد.. صاعقة برقية تضرب منزلا وتحرقه بالكامل |صور

نتوقع تحسنا .. وليد البطوطي يشيد بعودة السياحة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

معانا لإنقاذ إنسان تحمي فنانة بـ عائلة الحاج متولي من التشرد|شاهد

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

فيديو

فيديو جراف.. مفيش حد عاجبه إيمان البحر درويش وأزمات لا تنتهي مع الفنانين

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ