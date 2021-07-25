اقتصاد الإمارات|كهرباء ومياه دبي تدشن 3 محطات نقل جديدة بتكلفة تتجاوز 430 مليون درهم

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث محطات نقل كهرباء رئيسية جديدة بقدرة تحويلية 450 ميجافولت أمبير بالإضافة إلى 35 كم من الكابلات الأرضية جهد 132 كيلوفولت لربطها بشبكة النقل الرئيسية .

وكشف تقرير صادر عن وكالة الانباء الإماراتية " وام" إنه قد بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات التي تم تدشينها خلال شهري مايو ويونيو أكثر من 430 مليون درهم. وتغذي هذه المحطات مناطق البرشاء الأولى ومردف ووادي الصفا الثانية. وتطلّب إنجاز هذه المحطات أكثر من 4 ملايين ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن تدشين محطات النقل الجديدة يأتي ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال مع توفير هامش احتياطي مناسب بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

وتصل القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء إلى 8.8 مليار درهم منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و6.8 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت."



من جهته أشار المهندس حسين لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة إلى أن تنفيذ محطات النقل تم وفق الخطط الموضوعة رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" موضحاً أن إجمالي محطات النقل جهد 132 كيلوفولت بلغ 314 محطة إلى جانب 37 محطة قيد الإنشاء.

