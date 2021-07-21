عاجل
موجز السوشيال ميديا|هشام جمال عن حالة دلال عبد العزيز: دنيا وايمي عايشين تجربة صعبة والنني يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الأضحى أخبار التعليم|القمر مساء غد عند أقرب مسافة من الأرض.. لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسي 2021-2022 أخبار التوك شو| طبيب: سلالة دلتا تصيب الشباب في بريطانيا.. مدينة العلمين علامة مميزة على البحر المتوسط.. والكهرباء: لا تخفيف للأحمال في عيد الأضحى بورسعيد في 24 ساعة.. الغضبان يشارك أهالي حي الضواحي صلاة عيد الأضحى.. يقدم التهاني لأطقم مستشفى النصر الطبية.. ويوزع الهدايا على أطفال دار تحسين نشرة المرأة والصحة| تعرف على أصل الفتة.. نصائح لكبار السن عند تناول اللحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 157 مليار دولار خصصها البنك الدولي لتطويق تداعيات كورونا

البنك الدولي
البنك الدولي

خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد خلال 15 شهرا في الفترة من الأول من أبريل 2020 وحتى 30 يونيو 2021.

وبحسب وكالة أنباء الأمارات “وام”، ذكرت المجموعة في بيان أنها دعمت منذ بداية الوباء البلدان لمواجهة الطوارئ الصحية وتعزيز النظم الصحية وحماية الفقراء والضعفاء ودعم الأعمال التجارية وخلق فرص العمل والبدء في انتعاش أخضر ومرن وشامل.

عملات زمان.. رحلة الربع جنيه المصري من نهر النيل لمسجد السيدة عائشة

عملات زمان.. خمسون قرشا حائرة بين الفراعنة والمسلمين

ونقل البيان عن ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي إنه منذ بداية الوباء التزمت مجموعة البنك الدولي وحشدت مبلغا قياسيا قدره 157 مليار دولار أمريكي في صورة تمويل جديد وهو مستوى غير مسبوق من الدعم لأزمة غير مسبوقة.

وقال مسؤولو البنك الدولي إن قرار زيادة تمويل اللقاحات يعكس القلق المتزايد بشأن معدلات التطعيم المتباينة على نطاق واسع بين الاقتصادات المتقدمة والبلدان النامية.

وأكد المدير الإداري للعمليات بالبنك، أكسل فان تروتسنبرغ، أن البنك الدولي شهد زيادة حادة في الطلب الكلي على التمويل من البلدان النامية، وليس فقط النفقات المتعلقة بالصحة، خلال فترة الوباء.

وفي وقت سابق، قال إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية، قد تعهدوا بإقراض ما يقرب من 100 مليار دولار منذ بداية الأزمة، أي أعلى بكثير من المستوى العادي الذي يقل قليلاً عن 60 مليار دولار. وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر الطلب المرتفع على التمويل حتى عام 2022.

البنك الامارات فيروس كورونا اقتصاد الامارات مجموعة البنك الدولي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد عودة جيف بيزوس.. شركات السفر للفضاء تفتح الحجز للرحلات بهذه الأسعار

بعد خلافات عنيفة.. ألمانيا وأمريكا تتوصلان لاتفاق حول خط أنابيب نورد ستريم2

نشرة أخبار البرلمان .. مطالب بإتباع الإجراءات الإحترازية خلال عيد الأضحي ..ونواب : احتفالية حياة كريمة طمأنت المصريين .. و 9 حالات تسمح بإغلاق المحال العامة

نشرة أخبار البلد|السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يستعرضان هاتفيا آخر تطورات ملف سد النهضة.. الصحة توضح كيفية الوقاية من كورونا في عيد الأضحى

رمي الجمرات في الحج .. حكم من فاتته جمرة العقبة الكبرى

شاهد.. انهيار سد في الصين بسبب الفيضانات والعواصف الشديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

عزل جديد وانهيار مستشفيات.. كورونا يتوحش حول العالم بسبب سلالة دلتا

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

وزير الري الإثيوبي يعترف بفشل الملء الثاني لـ سد النهضة

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بعد تناول لحمة عيد الأضحى .. إليك مشروبات تساعد على الهضم "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ