يوفنتوس يفوز على تشيزينا 3-1 استعدادًا للموسم الجديد

فاز فريق يوفنتوس على تشيزينا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية جمعتهما منذ قليل.

افتتح دي وينتر التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة، ليضاعف بعدها زميله الأمريكي والتر ماكيني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وقلص شيبندي الفارق لتشيزينا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 36، لكن سولي سجل هدف ثالث لـ يوفنتوس في الدقيقة 66 ليحسم فريق السيدة العجوز المباراة لصالحه.

ويبدأ يوفنتوس مشواره في بطولة الدوري الإيطالي بمواجهة فريق أودينيزي يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس المقبل في الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن يوفنتوس احتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي خلف إنتر وميلان وأتالانتا.