عمرو أديب:المصريون سحبوا من البنوك 30 مليار جنيه في 10 أيام بإجازة العيد

قال الإعلامي عمرو أديب، إن سحب المصريين من البنوك خلال إجازة عيد الأضحي بلغ 30 مليار جنيه.

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" انا مش بقول الناس معاها فلوس ولكن ده مصاريف المصريين خلال 10 أيام".

وأوضح:" الاقبال هذه العام تاريخي علي كل المصايف والمناطق السياحية علي مستوي مصر".

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عملوا مجهود عبقري.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى منتخب مصر بعد التعادل مع إسبانيا

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة لمنتخب مصر بعد التعادل السلبي في مباراة مصر وإسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2021”.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي علي موقع “تويتر”: "‏ولادنا عملوا مجهود عبقري أنجزوا بروح الفانلة الحمرا.. بتكلم عن فانلة مصر.. شكرا يا أبطال وشكرا لأكرم والونش والقائد الشناوي وابن المحلة شوقى غريب".

وانتهت أحداث مباراة مصر وإسبانيا التي جمعت بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2021”، بالتعادل السلبي.

الشوط الأول

وكانت المباراة بدأت حماسية بين منتخب مصر وإسبانيا، وسيطر لاعبو الماتودور الإسباني على الكرة، وحاول أويارزابال تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها حجازي قبل أن تصل لمرمى الشناوي.

وشهدت الدقيقة الرابعة توقف المباراة لعلاج مينجويزا لاعب منتخب إسبانيا، بعد تدخل قوي من جانب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر، ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وواصل لاعبو إسبانيا سيطرتهم علي الكرة لتشهد الدقيقة التاسعة تمريرة عرضية من خوان ميراندا من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها حجازي.

وفي الدقيقة 12 لعبت الكرة قصيرة لسيبايوس الذي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء وشتتها حجازي بنجاح.

وشهدت الدقيقة 17 أخطر هجمات اللقاء من جانب منتخب اسبانيا بعدما استلم ماركو أسينسيو الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها فتوح.

وفي الدقيقة 22 شهدت المباراة أول التبديلات بع خروج ميجويزا لاعب إسبانيا ليكون أول المغادرين للمباراة بسبب الإصابة ونزول خيسوس فاييخو بدلا منه.

وفشل منتخب إسبانيا في استغلال ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 26 بعدما تصدى لها الشناوي بسهولة بعدما سددها أسينيو ضعيفة في اقصي الزاوية اليسرى.

وكاد منتخب إسبانيا في الدقيقة 28 أن يحرز الهدف الأول بعدما سدد داني سيبايوس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة ضغطا هجوميا قويا من لاعبي إسبانيا وتراجعا دفاعيا كبيرا على حدود منطقة جزاء محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

وفي الدقيقة 44 توقفت المباراة بعد سقوط اللاعب داني سيبايوس على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع طاهر ليعود حكم المباراة أدهم مخادمة للفار ويشهر البطاقة الصفراء لطاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري في المباراة المقبلة نظيره الأرجنتيني على أن تكون المباراة الأخيرة ضد أستراليا.