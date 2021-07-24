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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ الإسكندرية: استقبلنا 4 ملايين زائر خلال عيد الأضحى

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  تفاصيل الإقبال الكبير علي شواطئ محافظة الإسكندرية خلال أجازه العيد الأضحي.

 

وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"  لدينا مليون زائر بشكل يومي في محافظة الإسكندرية واستقبلنا 4 ملايين مواطن في الإسكندرية  خلال  أيام عيد الأضحى".

 

وأوضح اللواء محمد الشريف:"  هناك توافر السلع الغذائية في محافظة الإسكندرية ويتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على أرواح المصريين والمصطافين".

 

وأشار محافظ الإسكندرية إلي أن جميع الشواطئ يعمل بها منقذون للحفاظ علي حياة المواطنين من الغرق.


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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن عدد المصيفين الذين أتوا إلي الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وصل إلى مليون مصيف يوميا، مؤكدا أن جميع الشواطئ مطبق بها جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

 

وأضاف محافظ الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة " دى ام سى " ، أن الإسكندرية بها الآن شاطئ مجاني بالإضافة إلى 7 شواطئ قمنا بتخفيض تذكرة الدخول ووصل سعرها إلى 5 جنيهات فقط وهذا ساعد على جذب عدد اكبر من المصيفين.
 

وأوضح محمد الشريف، أن حرمان المصيفين العام الماضي من المصيف جعل لديهم شغفا كبيرا هذا العام، لافتا إلى أن الشواطئ تعمل من الساعة 8 صباحا حتي وقت الغروب وبعدها يتم إخلاؤها لمنع حدوث حالات غرق.

 

وتابع: حالات الغرق تحدث بعد الفجر تماما وبالتالي المنقذون لا يكونون متواجدين لأن فترة العمل من الساعة 8 صباحا وجميع الشواطئ بها منقذون لمنع حدوث أي حالة غرق ويجب اتباع التعليمات لمنع الغرق ومنها الالتزام بمواعيد عمل الشواطئ حتي تكون فرق الإنقاذ متواجدة.

 

 

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