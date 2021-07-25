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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي لعبة فورتنيت.. فيراري 296 جي تي بي تتألق|فيديو

لمحبي لعبة فورتنيت
لمحبي لعبة فورتنيت .. فيراري 296 جي تي بي تتألق من هناك

يبدو أن محبي لعبة باتل رويال الشهيرة بـ  فورتنيت، على موعد جديد من السيارات القوية ولكن هذه المرة تأتي بالنسخة الرياضية الخارقة و التي تتخذ شعار الحصان الواثب رمزًا لها، و هي السيارة فيراري 296 جي تي بي، حيث ظهرت  فيراري خلال فيديو تشويقي نشر على حساب اللعبة الخاص بموقع تويتر، ظهرت من خلاله بعض اللقطات داخل اللعبة تحمل شعار فيراري، وبإطلالة خارجية باللون الأحمر لهذه النسخة الخارقة.

 

مواصفات السيارة فيراري 296 جي تي بي الحقيقية 

 

تعتمد النسخة فيراري 296 جي تي بي على محرك سداسي الأسطوانات طراز V6، سعة 2900 سي سي مزدوج التيربو، مقترن مع محرك كهربائي الأداء، و بهذه القدرات يستطيع أن ينتج قوة قدرها 819 حصان، و 740 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات.

 

أما عن القوة الصادرة من محرك البنزين فقط فتأتي بـ 654 حصان، مع سرعة قصوى تصل لـ 338 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات الفنية تتمكن السيارة فيراري 296 جي تي بي، في الانطلاق من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 2.9 ثانية فقط.

 

 يذكر أن محبي فورتنيت يمكنهم تجربة السيارة فيراري 296 جي تي بي من خلال القيادة و السرعة القصوى خلال مجريات اللعبة، مع ملحقات خاصة يمكن شراؤها من المتجر الخاص بها، و بالطبع تأتي النسخة الانيقة من فيراري بالإطلالة انسيابية مع مصابيح اكثر شراسة، و مقدمة بارزة و مدببة، إلى جانب العجلات الرياضية المدعومة بجنوط خماسية الاضلاع، بالإضافة إلى الكثير من وسائل التحكم القياسية، و برامج دعم الأداء.

فورتنيت السيارة فيراري فيراري 296 جي تي بي النسخة فيراري 296 جي تي بي

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