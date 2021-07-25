تفاصيل العقار المائل في منطقة الانفوشي..فيديو

كشف اللواء محمد الشريف؛ محافظ الإسكندرية؛ تفاصيل العقار المائل في منطقة الانفوشي.

وأوضح الشريف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" العقار مبني منذ عام 2016 وهو مكون من دور أرضي و18 دور".

وأشار إلي أن العقار صدر له 18 قرار إزالة ولم ينفذ سوى في دور واحد وباقي الادوار يقيم فيها سكان أسر كاملة".

وأكمل محمد الشريف:" لدينا حوالي 164 عقارا مائلا في الإسكندرية بدرجات ميل مختلفة والعشوائيات في الإسكندرية كثيرة ولدينا 2300 عقار عمرها أكثر من 100 عام".

عقار الأنفوشي المائل

قررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، مساء امس السبت، قطع المرافق عن العقار المائل المكون من 17 طابقا والكائن في 7 شارع عبد المجيد اللبان بمنطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك.

وقرر حي الجمرك الإسكندرية، إخلاء العقار المائل من السكان لحين الانتهاء من المعاينة، حفاظا على أرواح قاطني العقار، بالإضافة إلى قطع مرافق الكهرباء ووضع حواجز أمنية حول العقار لتأمين المارة.

وأكد عدد من سكان العقار أنهم سمعوا صوت فرقعة وميل مفاجئ للعقار، وفور ذلك هرعوا إلى الشارع.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك الإسكندرية، إخطار بشأن ميل إحدي العمارات الكائنه12حارة تنظيم خطاب أمام مركز شباب الأنفوشى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث.

و قامت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من المعاينة الأولية للعقار المائل.

