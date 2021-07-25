أقارب المحاسب المقتول على يد زوجته بسكين يروون تفاصيل الواقعة

عرض الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، تقرير يرصد تفاصيل حادثة مقتل زوج علي يد زوجته.

ومن جانبها قالت والدة المحاسب الذي قتل بقرية طنط في طوخ،:" علاقتي ابني بزوجته كانت جيدة وقبل وفاته بنص ساعة كان مشتري لها تكييف".

وتابعت:" فيه سر في الواقعة مش فاهمينه وهو اصرار الزوجة يوم الواقعة علي بقاء محمد في المنزل وعدم الذهاب للعمل، مطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة القصاص لنجلها.

وبدوره قال والد المحاسب: "ابني اتاخد غدر علي سريره لانه رياضي ولو كانت مشاجرة لما تمكنت من قتله ولكن القتل كان غدراً".

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تداول النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشور لصفحة المتهمة بقتل زوجها ريهام سعيد بقرية طنط الجزيرة بطوخ فى القليوبية؛ يرجع تاريخ كتابته إلى 2018، حيث شاركت منشورا مكتوبا به: "بلاش تحكي لأي حد عن مشاكلك انتي وجوزك؛ لا أمك ولا أختك ولا حتى صاحبتك.. اتكلمي عنه كويس وخلي صورته حلوة أدامهم علشان لما تقتليه محدش يحس بيكي".. وعلقت المتهمة على المنشور: "الله يعينا على فعل الخير".



من ناحية أخرى وجهت المتهمة رسالة من خلف القضبان لأسرتها وأسرة زوجها المجنى عليه وجميع أصدقائها أنها لم تكن تقصد قتل زوجها وأنها تحبه جدا وطالبت حماتها والدة زوجها بأن تربى أولادها وأن تسامحها.



من جانبها قالت صباح بركات والدة المجنى عليه إن علاقة ابنها بزوجته كويسة جدا ، ولم يكن هناك أى خلافات بينهما مشيرة إلى أن نجلها قام بشراء تكييف وتركيبه لزوجته قبل قتله بنصف ساعة.

وأضافت الأم أن الزوجة يوم الواقعة طلبت منه عدم الذهاب للعمل في ذلك اليوم والمكوث في المنزل حتى بعد تركيب التكييف على الرغم من وجود والدها في ذلك اليوم داخل الشقة وأنها لا تعلم سبب قيام الزوجة بهذه الفعلة، مشيرة إلى أن المجنى عليه كان يوفر لها كل احتياجاتها ولم يكن ينقصها أي شيء.



وأوضحت أنها كانت خارج المنزل عند شقيقها لمدة يومين وعادة قبل الحادث وفوجئت بعد مغادرة والدها المنزل بوقت قليل بصوت صراخ ابني محمد ونزوله على درجات السلم وجسمه كله دم فقمنا بنقله الى أحد الأطباء حتى أخبرني الطبيب أن ابنى مات وفارق الحياة.



وأشارت الأم إلى أن نجلها كان شديد الأدب والاحترام وكانت طلبات زوجته تنفذ فى الحال حياته كلها كانت من أجل أولاده وزوجته قائلة " انا تعبت فى تربيته وهو يتم ولكن مر قتلته وحرمتني منه".



وطالبت أسرة المجني عليه وأقاربه بالقصاص العادل مؤكدين ثقتهم في القضاء، ومشددين أن القاتلة كانت بحوزتهم ولم يعتدوا عليها أو يثأروا منها وسلموها للشرطة.



فيما قالت والدة المتهمة ان ريهام اتصلت بوالدها قبل وقفة العيد بيوم حتى يساعد زوجها مع الكهربائى فى تركيب جهاز تكييف جديد ، مشيرة الى انها فوجئ باتصال تليفوني ان ريهام وزوجها حصل لهم حادثة وعندما ذهبوا فوجئوا بوفاة محمد زوج ابنتهم.



وأشارت إلى أن المباحث ضبطت ابنتها لاتهامها بقتل زوجها مضيفا أن ريهام أخبرته بحدوث مشاجرة مع زوجها بسبب كارت الكهرباء لانه كان على وشك الانتهاء وطلبت منه شحنه الا انه رفض وتشاجر معها ثم قام بغلق باب الشقة وقال لها " يا قاتل يا مقتول".



وتابعت أن زوج ريهام قام بخنقها فى المطبخ فحاولت الدفاع عن نفسها فأصابته بسكين الفاكهة مضيفا أن ابنته متزوجة منذ 4 سنوات ولديها طفلة رهف وأحمد ، مضيفة أن ريهام وزوجها كانا متواجدين عندهم فى البيت قبل الواقعة بيوم واحد ومكنش بينهم أي مشاكل.



من جانبه قال والد المتهمة إن ابنته قبل الحادث بيوم كانت مع زوجها في منزله، مضيفا إن زوجها اشترى لها تكييف وثلاجة جديدة.



وتابع والد المتهمة: إنه في اليوم التالي اتصل به أحد الجيران واستدعاه لمنزل ابنته بحجة أنها وزوجها أصيبا في حادث وعندما هرول لمنزل ابنته وجد زوجها غارقا في دمائه والمباحث في شقتهما.



واستكمل حديثه أنه كشف الغطاء عن جثة المجني عليه وشاهد طعنة صغيرة جدا بالقلب مضيفا أن ابنته قالت أمام النيابة "إنها لم تقصد قتله، حيث دبت بينهما مشاجرة في المنزل قام المجني عليه بإصابتها في رقبتها ولم تجد سوى السكينة بجانبها للدفاع عن نفسها" مؤكدا أنه يثق في عدالة ونزاهة القضاء.



شهدت منطقة طنط الجزيرة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية مصرع محاسب على يد زوجته إثر مشادة كلامية لخلافات بينهما ، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب عليها، واستلت سكينا من المطبخ ووجهته لصدره فسقط جثة هامدة على الفور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.