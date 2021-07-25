من المتهم فى تعطل شحن عدادات الكهرباء بالصعيد.. ارتفاع الحرارة أم برنامج الشحن الموحد؟

شهران ونص تحديدًا مرت على تعطل سيستم شحن عدادات الكهرباء بالصعيد ، لتعاود المشكلة مرة أخرى فى الظهور وسط تصريحات رؤساء شركات توزيع الكهرباء بحلها، مؤكدين أن المشكلة تكمن فى بطئ السيستم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ، فهل هو بطئ فى السيستم أم مشكلة كبيرة فى برنامج الشحن الموحد.

أوضح مصدر مسئول بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن الزحام الشديد الذي شهدته أغلب هندسات كهرباء محافظة سوهاج أمس يرجع إلي وجود بطء شديد في السيستم الخاص بشحن العدادات مسبقة الدفع، مشيرا إلي أن مشكلة شحن العدادات مسبقة الدفع ليست المرة الأولي، لافتًا إلي أن ارتفاع درجات الحرارة له دور كبير في حدوث تلك المشاكل.

و أكد المهندس حمدي عكاشة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أنه تم حل المشكلة الموجودة بالسيستم الخاص بشحن العدادات مسبقة الدفع، بعد أن استمرت ما يقرب من ساعتين وتم حلها وعادت عمليات الشحن بسلاسة .

كما أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه تم حل مشكلة سيستم شحن العدادات مسبقة الدفع ولكنه ظل يعمل بشكل بطيء الي حد ما.

وأضاف أبو وردة أنه تم الدفع بوحدات الشحن المتنقل إلي الهندسات التي تشهد زحاماً شديداً خاصة الموجودة في محافظة سوهاج.

فيما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن برنامج الشحن الموحد به بعض العيوب التى تتسبب فى سقوط السيستم أثناء الضغط فى عمليات الشحن وجارى التعامل معها .



يذكر أن برنامج الشحن الموحد لعدادات الكهرباء عبارة عن تطبيق على الهواتف المحمولة التى تعمل بنظام أندرويد، تتيح للمشترك إمكانية تسجيل القراءة وسداد الفواتير دون الانتظار لمحصل أو كشاف الكهرباء، ويعمل برنامج الشحن الموحد على توحيد قواعد البيانات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء ، وربط قواعد البيانات بنظام التحصيل الإلكترونى للحصول على بيانات وتقارير موحدة.

كما يتيح للمواطن شحن عداد الكهرباء فى أى وقت و من أى مكان .

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