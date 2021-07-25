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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الفيضانات المدمرة.. إعصار إن- فا يضرب الصين.. تفاصيل

فيضانات الصين
فيضانات الصين

ضرب إعصار إن- فا، منطقة بوتو بمدينة تشوشان الصينية، بالساحل الشرقي، اليوم الأحد، ما أسفر عن إلغاء رحلات طيران وتوقف القطارات عن العمل وإغلاق الأعمال.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ألغى المركز التجاري الصيني في شانجهاي والمناطق الساحلية المجاورة جميع الرحلات الجوية، وأوقف جميع رحلات القطارات وأصدر أوامر بإغلاق الأعمال وبقاء المواطنين في الداخل، مع وصول إعصار إن- فا إلى اليابسة.

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وهبت رياح شديدة شرق ووسط الصين، فيما لا تزال البلاد تعاني من فيضانات ضخمة قبل أيام، أودت بحياة 58 شخصًا على الأقل وقطعت الكهرباء وأسفرت عن إجلاء أكثر من مليون شخص.

ونقلت "سي إن إن" عن يوان جيا جون من الحزب الشيوعي لمقاطعة تشجيانج قوله: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم، وسنبذل قصارى جهدنا لتقليل الخسائر الناجمة عن الكوارث".

وأضاف: "وسنسعى جاهدين لتحقيق هدف عدم حدوث وفيات وإصابات وخسائر اقتصادية قليلة".

توقف الحركة

وحسب وكالة "فرانس برس"، تم وقف حركة الطيران والقطارات والملاحة البحرية في جزء كامل من الساحل الشرقي للصين، فيما تشير التوقعات إلى أن العاصفة الاستوائية ستضرب اليابسة عصر الأحد في محيط نينجبو وشنجهاي، اثنان من أكبر المدن الساحلية في العالم.

وفي شنجهاي، كبرى مدن الصين، كانت الرياح تعصف بشدة صباح اليوم الأحد، لكن الأمطار كانت لا تزال محدودة.

وأغلقت بعض المنتزهات مثل ديزنيلاند شنجهاي، وتم مطالبة السكان بتفادي مزاولة نشاطات في الخارج.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية في الصين، في وقت سابق، فإن الإعصار يتحرك بسرعة 15 كيلومترا في الساعة (9 ميلا في الساعة).

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح في إن-فا تصل إلى 38 مترا في الثانية. وبحسب "رويترز"، فإن ذلك يعادل نحو 137 كيلومترا في الساعة (85 ميلا في الساعة).

لكن الوكالة تتوقع أن تتراجع قوة الإعصار فوق اليابسة، لكنه سيتسبب بهطول أمطار غزيرة على مدى أيام في شرق الصين، بما في ذلك في المناطق التي غمرتها الفيضانات.
 

إعصار إن- فا الصين إعصار فيضانات فيضانات الصين

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