الفيضانات تحاصر الآلاف في وسط الصين.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية "الأولى" تقريرا عن حصار الآلاف وسط الصين، في ظل استمرار الفيضانات.

وظهر في التقرير المنقذون وهم يستخدمون الجرارات والقوارب المطاطية، لإنقاذ الغرقى، بعد أن قتلت تلك الأمطار الغزيرة 56 شخصا على الأقل .

وضربت فيضانات مدمرة عدد من دول العالم خلال فترة متقاربة، في العشرة أيام الماضية، فبينما بدأت في أوروبا الغربية، امتدت إلى تركيا وصولًا لآسيا والصين، في موجاتٍ غزيرة لسقوط الأمطار، وفق ما ذكرت صحف دولية.

دمار كبير للمنشآت والسكك الحديدية في ألمانيا

قدرت شركة السكك الحديدية الوطنية في ألمانيا أن الفيضانات التي حدثت الأسبوع الماضي تسببت في أضرار بقيمة 1.3 مليار يورو (1.1 مليار جنيه إسترليني) لشبكتها، مما يوفر لمحة أخرى عن مدى الدمار.

لا تزال السلطات تعمل على تحديد التكلفة الإجمالية للفيضانات التي ألحقت أسوأ أضرار في غرب ألمانيا وشرق بلجيكا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الأسبوع إن الضرر "هائل" وسيستغرق إصلاحه وقتًا طويلاً.

لقي ما لا يقل عن 180 شخصًا مصرعهم في ألمانيا في الفيضانات وتم الإبلاغ عن 31 حالة وفاة أخرى في بلجيكا ، مما رفع إجمالي عدد القتلى إلى 211.

قالت شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان إن أكثر من 50 جسراً و 180 معبراً مستويًا وما يقرب من 40 صندوق إشارة وأكثر من 1000 عمود كهربائي وإشارة ، بالإضافة إلى أنظمة الطاقة والإضاءة ومصاعد المحطات تضررت.

قال فولكر هينتشل ، عضو مجلس الإدارة في قسم البنية التحتية لشركة DB Netz : "لم يتم تدمير بنيتنا التحتية من قبل إلى هذا الحد مرة واحدة".

تعهدت الحكومة ، التي تمتلك دويتشه بان ، بالبدء السريع في جهود إعادة البناء.

قال هينتشل إن الأمر سيستغرق "أشهر ، إن لم يكن سنوات" لاستعادة كل شيء ، على الرغم من أن الشركة واثقة من إصلاح 80٪ من البنية التحتية المتضررة بحلول نهاية هذا العام.

تركيا

يتواصل العمل للعثور على مفقودين في أعقاب الفيضانات في مقاطعة أرتفين في شمال شرق تركيا بعدما بدأت يوم الأربعاء ، ويتلقى البعض العلاج في المستشفيات . وتم إجلاء أكثر من 450 شخصًا.

