40 قتيلا وجريحا في حريق ضخم شمال شرقي الصين.. فيديو

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 26 آخرون في الصين، عقب اندلاع حريق بعد ظهر اليوم السبت في مستودع في تشانجتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد.

ووقع الحادث في مستودع لوجستي في الصين بمنطقة جينجيوي للتنمية الصناعية للتكنولوجيا الفائقة في تشانغتشون، وفقا لمسؤولين بالمنطقة، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وقالت الوكالة إنه من بين المصابين 12 في حالة خطيرة ولا تزال جهود الإنقاذ جارية بينما تحقق السلطات في سبب الحادث.

🇨🇳 Çin'in Jilin eyaletine bağlı Changchun kentindeki bir depoda çıkan yangında 14 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.pic.twitter.com/dOvJ9lI4t8 — Gündem Yazarı (@gundemyazari_TR) July 24, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الحريق الضخم بمقاطعة جيلين شرق الصين.

#China:Another video of fire in a logistics warehouse in Changchun, Jilin has caused 14 deaths and 12 serious injuries."

As of press time, it was initially verified that 14 people were killed, 12 people were seriously injured, and 14 people were injured in general bone and trauma pic.twitter.com/33kTyDPzHk — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 24, 2021

واستخدم رجال الإطفاء في الصين، سلالم ورافعات لتسلق مبنى ذي واجهة زجاج يتصاعد منه الدخان.

ولم تكشف السلطات المحلية في الصين سبب الحريق، فيما لا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات الحادث.