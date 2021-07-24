40 قتيلا وجريحا في حريق ضخم شمال شرقي الصين.. فيديو

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 26 آخرون في الصين، عقب اندلاع حريق بعد ظهر اليوم السبت في مستودع في تشانجتشون بمقاطعة جيلين شمال شرقي البلاد.
ووقع الحادث في مستودع لوجستي في الصين بمنطقة جينجيوي للتنمية الصناعية للتكنولوجيا الفائقة في تشانغتشون، وفقا لمسؤولين بالمنطقة، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وقالت الوكالة إنه من بين المصابين 12 في حالة خطيرة ولا تزال جهود الإنقاذ جارية بينما تحقق السلطات في سبب الحادث.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الحريق الضخم بمقاطعة جيلين شرق الصين.
واستخدم رجال الإطفاء في الصين، سلالم ورافعات لتسلق مبنى ذي واجهة زجاج يتصاعد منه الدخان.
ولم تكشف السلطات المحلية في الصين سبب الحريق، فيما لا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات الحادث.