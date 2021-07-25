الظواهر الفلكية غير مؤثرة على الأرض أو الإنسان.. شاهد

قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن فصل الصيف مناسب جداً للاستمتاع بالظواهر الفلكية نظراً لعدم وجود غيوم وسحب .

وأضاف الدكتور جاد القاضى، خلال حواره ببرنامج" هذا الصباح"، المذاع على فضائية،" اكسترا نيوز"، أن الظواهر الفلكية غير مؤثرة على الارض أو الإنسان باستثناء خسوف الشمس.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أننا ندعو كافة المواطنين للاستمتاع ومتابعة الظواهر الفلكية، لافتاً إلى ان اقتراب كويكبات من الأرض هي ضعف المسافة بين الأرض والقمر إذاً هي في مسافة آمنة جداً.

وفى سياق آخر، تتوجه أنظار جميع هواة الفلك والمحبين رصد الظواهر الفلكية اليوم إلى سماء مصر حيث نشهد كوكب عطارد والمعروف بـ رسول الآلهة عند أقرب مسافة له من الشمس فى ظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أننا نشهد غدا كوكب عطارد حين يصل إلى أقرب مسافة له من الشمس.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وصرح الدكتور "تادرس" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وأضاف أستاذ الفلك إلى أنه لا يمكن للإنسان مشاهدة كوكب عطارد بوضوح إلا في حالة حصول كسوف للشمس؛ وذلك لأنه صغير وباهت جداً، ويكون دائماً على مسافة قريبة جداً من الشمس في السماء، وبالتالي يختفي وسط ضوئها الساطع، إلا أنه يمكن مشاهدته بصعوبة خلال فترتي الفجر وغروب الشمس (تحديداً فترة الشفق)، وذلك في أوقات معينة من السنة عندما يأخذه مداره بعيداً قليلاً عن الشمس.



يعد كوكب عطارد أصغر كوكب من الكواكب الثمانية الموجودة في المجموعة الشمسيّة، حيث إن قطره يبلغ حوالي 4880 كيلومتر فحسب، كما أنه يعد أقرب الكواكب إلى الشّمس، إذ يكمل دورته حولها في 87.969 يوماً فقط، وحرارة سطحه مرتفعة جداً.