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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. أسماء جلال تخطف الأنظار عبر إنستجرام

أسماء جلال
أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال  متابعيها  بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت أسماء جلال في الصورة بإطلالة صباحية من عطلتها الصيفية، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وتحدثت أسماء جلال عن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وقالت: "الدور كان صعبا وذلك بسبب ارتباطه بمرض ADHD ولكن تفاجأت برد فعل الجمهور على الدور، خاصة أنه دور أم".

 

وعن فريق العمل، قالت أسماء جلال: "ريم عبدالقادر التي قدمت دور الطفلة تيتو هي مجتهدة بشكل كبير، وكانت متفهمة للدور بشكل جيد، أما محمد ممدوح هو فنان كنت أتمني العمل معه، بينما على الطيب تعاملت معه في عمل سابق وهو من أشطر النجوم".

 

وقالت أسماء جلال إنها تفضل أغاني ويجز، وأغاني المهرجانات، كما تميل للمدفعجية، بجانب حبها الشديد لمهرجان الجونة السينمائي، فيما أوضحت أنها تحب وتميل بشكل كبير لدورها في مملكة إبليس.

 

وقالت أسماء جلال إن أقرب الأدوار لها دورها في مسلسل “مملكة إبليس”، بجانب دورها في أنصاف مجانين لأنه دور معقد و تعاونت فيه مع مريم نعوم.

 

وأكدت أنها تحب الأعمال الدرامية أكثر من الكوميديا، كما أنها تميل للأعمال الرومانسية عن الأكشن.

 

وعن المشاهد الرومانسية في الأعمال الفنية، قالت أسماء جلال: "إن الفنان يقدم الكثير من الأمور، ولكن اعتراضي على مشاهد العري بلا هدف".

 

وعن عملها "حكايات بنات 2"، قالت: "كنت خايفة من المسلسل بسبب ارتباط الجمهور بالبطلات السابقات، ولكنها تجربة رائعة في مشوارها".

اسماء جلال انستجرام الفن مسلسل خلي بالك من زيزي صورة جديدة نجوم

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