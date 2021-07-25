الأدلة الجنائية تفحص موقع حريق مبنى الإصلاح الزراعي في «التنمية المحلية»

انتقل فريق من خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مبنى الإصلاح الزراعي بوزارة التنمية المحلية، وتحديد أسباب الحريق.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل حريق نشب بمبنى الإصلاح الزراعي داخل وزارة التنمية المحلية.



وتبين حدوث ماس كهربائي في وحدة تكييف نتج عنه اشتعال النيران في غرفة الأمن على مساحة ٣x٤ أمتار وامتدت إلى "تندة" بمدخل الوزارة بجوار المصعد.



وتفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عمليات الإطفاء، كما وصل اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية للإشراف على عمليات الإطفاء.



وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل مبنى الإصلاح الزراعي داخل مبنى وزارة التنمية المحلية بجوار وزارة الزراعة بمنطقة الدقي، حيث انتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمجاورات.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى الإصلاح الزراعى فى الدقى، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق.



وتبين من الفحص الأولي أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في جهاز تكييف.



في سياق آخر، تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في حريق مركب "نايل دراجون" بشارع النيل السياحي بالجيزة.



وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه وتحديد نقطة بدايته ونهايته لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه علاوة على تحديد وحصر الخسائر التي خلفها الحريق.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء المسئولين عن المركب ومالكها لسماع أقوالهم حول الواقعة.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لحريق باخرة "نايل دراجون" السياحية بنهر النيل في الجيزة، حيث تبين أن “ماس كهربائي” بجهاز تكييف وراء اندلاع الحريق.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من ضابط شرطة النجدة باندلاع حريق من إحدى البواخر النيلية في شارع النيل السياحي.



تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في باخرة سياحية في شارع النيل بالقرب من كوبري الجامعة، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الحريق للسيطرة عليه وبيان ملابسات الواقعة.



دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 10 سيارات إطفاء من ناحية البر بينما تم الدفع بـ 6 لانشات للإطفاء من نهر النيل لتصاعد النيران بسرعة كبيرة، حيث كانت المركب مليئة بمواد مساعدة على الاشتعال من الأخشاب والمفروشات والأثاث، وتم الاستعانة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى المركب وإطفاء النيران من مسافة قريبة.



وبدأت لانشات الإطفاء والإنقاذ وسيارات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق، خاصة بعدما هرع كل من كان على متن المركب من روادها أو العاملين بها خارجها فور اشتعال النيران ولم يتعرض أي منهم لإصابات أو تحدث خسائر في الأرواح.



استمرت عمليات محاصرة النيران ومحاولات إطفائها قرابة ساعتين ونصف حتى نجحت قوات الحماية المدنية من البر ونهر النيل في إخماد النيران تماما وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعالها مرة أخرى.



وكشفت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن الباخرة مكونة من 3 طوابق والحريق اندلع في سطح الباخرة السياحية وامتد للطابق الثالث بها، حيث اشتعلت النيران بالسطح والتهمته بشكل كامل ثم امتدت إلى المطبخ بالطابق الثالث وطالت ثلث المركب بطوابقه الثلاث.



وأضافت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف وراء اشتعال الحريق ولم يمتد إلى بواخر مجاورة، حيث لم تكن أي منها ملاصق بالشكل الذي يسمح بامتداد النيران إليها.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.