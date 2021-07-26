مستشار وزيرة التضامن عن معرض ديارنا: كل ما هو يدوي موجود|فيديو

قال عادل البكساوي ، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض ، إن النسخة الحالية من معارض " ديارنا " ، النسخة الثالثة ، يشغل 250 عارضا ، بمعدل 80 عارضا في 10 أيام.

وأضاف عادل البكساوي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن المعارض تشمل الأعمال اليدوية ، والأعمال النحاسية، والمفروشات ، متابعا : " كل ما هو يدوي موجود " .

وتابع أن تكرار معرض " ديارنا " للعام الثالث على التوالي ، بمدينة مارينا ، جاء بطلب من الجماهير ، وهو يحقق مبيعات كبيرة ، موضحا أن تكرار المعرض أدي للتوسع الحرفي ، وزيادة جودة المنتجات .

ولفت إلى أن معرض " ديارنا " يتيح الفرصة لصغار الحرفيين ، لعرض مشغولاتهم وأعمالهم ، لعدم قدرتهم على افتتاح مشاريع خاصة ، معقبا : " مكناس عارفين نقف في الافتتاح " .

وأكمل أن جميع مديريات المحافظة حريصة على إقامة معارض دائمة للأسر المنتجة ، وتمكين المرأة اقتصاديا .

فرح سعيد: معرض ديارنا فرصة لصغار المنتجين



قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج صباح البلد، إن معرض ديارنا هذا العام يقام فى مارينا، لافتة إلى أن شعار المعرض لهذا العام مصر بتتكلم حرفي.

وأضافت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذا المعرض يعطى فرصة بسهولة للترويج لكل المنتجات الخاصة بصغار المنتجين ولعرض منتجاتهم على أكبر عدد من المستهلكين بأقل تكلفة.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها فخورة بأصحاب الحرف التي تُشكل الثقافة المصرية، كاشفة عن افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمدينة العلمين.