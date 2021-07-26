إيمى سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها دلال عبد العزيز.. شاهد

طالبت الفنانة إيمى سمير غانم، من جمهورها الدعاء لـ ولدتها الفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت صورة لها معها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت إيمى سمير غانم، قائلة: “ارجو الدعاء لها، ربنا يشفيها”.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن إطلاق شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز تصرف غير مسئول تماما من فاعليه.

وأضاف أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" تقديم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس": "فوجئنا بشائعة وفاة دلال عبد العزيز، ونُشر ذلك في مواقع مهمة، عشرات المكالمات انهالت عليّا وهاتفت الفنان حسن الرداد الذي كان منزعجا للغاية ونفى لي الخبر".

وتابع: "الشائعة تصرف غير مسئول، وصدر هذا التصرف من مواقع صحفية مهمة وهذه مسئولية أكبر، ونناشدهم مراعاة ذلك خاصةً وأن الفنان له أسرة وأهل ويحزنهم ذلك".