عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام أيمن وابنتها يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

ريهام ايمن و ابنتها
ريهام ايمن و ابنتها

نشرت الفنانة ريهام أيمن  صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

و ظهرت  ريهام أيمن في الصورة مع ابنتها مما أثار إعجاب متابعيها. 

 

من جانب آخر، تعافت ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

 

واحتفلت أيضا ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.

ريهام ايمن انستجرام الفن التواصل الاجتماعي فيروس كورونا المستجد الفنان شريف رمزي

موضوعات متعلقة

من سيارتها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

بإطلالة صباحية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار عبر انستجرام

عملاق العيلة.. نسرين طافش تشارك صور لها مع ابن شقيقتها

نوال الزغبي تشارك كواليس كليبها الجديد بـ إنستجرام

مع الكلاب… شريف سلامة يخطف الانظار في أحدث ظهور

تامر هجرس يشارك متابعيه لحظات استمتاعه بوجبة الإفطار

بيعمل حاجات غريبة مرعبة…هنا الزاهد تشكي لمتابعيها من زوجها أحمد فهمي

بالمايوه.. هنا الزاهد تخطف قلوب متابعيها من أمام البحر

ترشيحاتنا

قرارات مهمة.. جلسة تحقيق مطولة مع قاتل الراقصة الفيتنامية بالقاهرة الجديدة

وزير البترول يشهد توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب مع شركة كندية عملاقة

كايزر تشيفز يكشف حقيقة محاولة خطف صفقة ميكيسوني من الأهلي"خاص"

بيان عاجل من الكويت بشأن السفر من وإلى البلاد

هدوء نسبي.. شاهد الحالة المرورية بـ القاهرة اليوم الثلاثاء |تفاصيل

ريلمي تطلق رسميا مجموعة ساعاتها الذكية Realme Watch 2 .. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

لـ التجار.. 2 مليون جنيه غرامة ومؤبد في هذه الحالة | تفاصيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

إنهيار عقار في الإسكندرية.. تكليف مقاول بإزالة 10 أدوار والقبض على المالك..شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ