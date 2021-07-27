ريهام أيمن وابنتها يخطفان الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت ريهام أيمن في الصورة مع ابنتها مما أثار إعجاب متابعيها.

من جانب آخر، تعافت ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت أيضا ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.