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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة منير يقدم دروسا بشكل مختلف على الهواء ..شاهد

الإذاعي أسامة منير
الإذاعي أسامة منير

قدم الإذاعي " أسامة منير " حلقة من داخل الإستديو الإذاعي الخاص به ، بصحبة مذيعة " صباح الورد " ، سلمى عادل .

وطلب " أسامة منير " ، خلال الفقرة ، من برنامج " صباح الورد" ، من الإعلامية سلمى عادل ، أن تقوم بتقديم حلقة عن " شياكة الرجل المصري " ، وكانت تجربة مرحة بينهما .

وتابع " منير " باختبار المذيعة ، ومطالبتها بتقديم حلقات إذاعية بعناوين مختلفة  ، ومنها "الحب كله غم ومشاكل . 

أصبت بكورونا 3 مرات .. أسامة منير يكشف تفاصيل معاناته مع الفيروس

قال الإعلامي أسامة منير، إن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة، كانت غير متوقعة، وطمأن الجمهور قائلاً: "أنا كويس الحمد لله المرة دي عن المرتين اللي قبل كده" .

وحذر أسامة منير في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المُذاع على فضائية "إكسترا"، المواطنين من الإصابة بالفيروس وأعراضه، قائلاً: "الموضوع مش لطيف، وتكسيرة جسم غير طبيعية، وآلام مبرحة في الجسم، وسخونية".

وأشار الإعلامي، إلى أن الأعراض اختلفت خلال الـ 3 مرات، حيث إنه في المرة الأولى أصيب بكورونا في شهر فبراير من عام 2020 ، وكانت في الجهاز الهضمي " المعدة " ، وكان يُصاحبها تكسير في الجسم ، وسخونة ، مضيفاً أنها استمرت 10 أيام ، قائلاً : بس كانت متعبة جداً .

وتابع أسامة منير ، في المرة الثانية ، أصيبت بكورونا في شهر سبتمبر من عام 2020 ، في الجهاز الهضمي أيضاً " المعدة " ، ولكن أدت إلى إصابتي بإرتجاع في المريء ، وإلتهابات في القولون ، معقباً : "بهدلتني وبهدلت معدتي وكانت جامدة جداً عن المرة الأولى " .

وأكمل ، أن المرة الثالثة التي بدأت معه منذ يومين، كانت الأعراض تنحصر بين تكسير الجسم ، وسخونية عالية ، قائلاً : " سخونية مش عايزة تنزل " .

ونوه أسامة منير أنه في المرة الأولى اعتقد أنها نزلة معوية وليست كورونا حتى أُثبت أنه كورونا ، وفي المرة الثانية كانت تحاليل الدم تُظهر الإصابة ، بينما الماسحة لم تُظهر، مضيفاً أن المرة الثالثة الحالية، الماسحة تُظهر الإصابة ، بينما التحاليل لم تُظهر .

أسامة منير اخبار التوك شو برنامج صباح الورد مذيعة صباح الورد الإذاعي أسامة منير

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