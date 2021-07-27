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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحت عنوان الطالبة المبدعة و تحديات الجيل الرابع

نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر الدولى الأول للطالبات

جانب من التفقد
جانب من التفقد

افتتح صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات فاعليات المؤتمر الدولى الأول لقطاع شؤون التعليم والطلاب بعنوان " الطالبة المبدعة و تحديات جامعات الجيل الرابع".

 وذلك  ضمن فعاليات أسبوع العلم الأول  بحضور  الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية و الدكتور أحمد معجون العنزى عميد التعليم الإلكتروني بجامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، الدكتورة مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ومقرر المؤتمر  و الدكتورة أميرة شاهين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من رؤساء الأقسام  .
 

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أعرب الدكتور عبد الفتاح سعود  عن سعادته بالمؤتمر الأول للطالبات الذى ياتى كنتاج  للمؤتمر العلمى الدولى السابق  للجامعة    الذى عقد فى أبريل الماضي للجامعة الذى شارك في بشكل كبير الطلاب مشيدا بجهود إدارة الكلية والتناغم فى العمل بين جميع العاملين بها علي مختلف المستويات الإدارية  مما يظهر في تطورها المستمر الذى يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الجامعة .

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود  أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الجامعة هو تخريج خريج متميز مبدع قادر على المنافسة في سوق العمل العالمى  وذلك  بالاهتمام بالعمل بجودة عالية تضعنا فى تقدم حقيقى ينعكس على التصنيف العالمي للجامعات  .


وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الى تجربة التعليم الهجين والنموذج المميز  الذى قدمته جامعة عين شمس متشوق للاطلاع على التجارب المختلفة للجامعة المشاركة مثل تجربة جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية .

ومن جانبه  أوضحت الدكتورة رقية شلبى أن أسبوع العلم يحد ملحمة علمية حيث يشاركه فى فاعلياته القطاعات الثلاثة المختلفة للكلية و١٩ قسم وهم اقسام الكلية وذلك بهدف صقل الطالبات  لتخريج طالبه مميزة مبدعه متناسبة مع متطلبات جامعات الجيل الرابع .


وأشادت الدكتورة رقية بجهود إدارة الكلية التى لم  تتوقف خلال  الفترة الماضية رغم ظروف جائحة كورونا التى يمر بها العالم استطاعت إدارة الكلية إلى إنجاز الكثير مع الحفاظ على سلامة العاملين والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية حيث أقيم قرابة ٢٠ معرض خيرى و توقيع العديد من بروتوكولات وإقامة  أسبوع البيئة إلى جانب الاهتمام بالأنشطة الفنية والعلمية والثقافية لتنمية الطلاب.


إلى جانب إصدار الكلية ثلاث  مجلات علمية  بحثية جديدة  وحصول مجلة الكلية على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات

 

وأوضحت الدكتورة مى حلمى أن هذا المؤتمر يعد خطوة أولى ضمن سلسلة من الفاعليات الطلابية التي تهدف إلى التأكيد على أهمية الابداع الطلابي ورعايته ودعمه و الكشف عن المواهب والقدرات والميول الإبداعية للطلاب و تنمية مهارات البحث العلمى و الفكر الإبداعي للطلاب و تبادل العلوم والمعارف على المستوى الطلابى و المؤسسات التعليمية و التأكيد الفعلى على أهمية مشاركة طلاب الجامعات في إعداد البحوث العلمية و تقديمها و تنظيم الأنشطة والفعاليات المختلفة و إدارتها و تشجيع الأفكار الشبابية الجديدة وتبادل الخبرات المحلية والدولية في مجال الإبداع الطلابى وتنمية المواهب .


كما تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود والدكتورة رقية شلبى و السادة وكلاء الكلية المعرض المقام على هامش المؤتمر من والذى يقدم ابداعات الطالبات من الأقسام المختلفة  من أعمال فنية تشمل لوحات واشغال يدوية ومصنوعات جلدية و كذلك تفصيل وتصميم ملابس و ابتكارات وبرامج تكنولوجية.


حيث أشاد ا.د. عبد الفتاح سعود بجودة و رقى المعروضات  وتميزها كما قام بإقتناء بعض منها واعداً بإقامة معرض أكبر يضمن عرض اعمال فنية وابتكارات أكثر وعلى نطاق أوسع، مؤكدا على دعم واهتمام إدارة الجامعة بتنمية قدرات و مواهب الطلاب في جميع المجالات والذى يؤهل طلاب الجامعة دائما لإحراز المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات المتخصصة داخل وخارج مصر.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود عميدة كلية البنات لقطاع شؤون التعليم والطلاب

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