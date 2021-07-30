مني داوود تكتب: فن الاتيكيت والمعاملات اليومية



-الأصل في كلمة اتيكيت هي قصة طريفة جدا

فقد اعتاد لويس الرابع عشر ملك فرنسا دعوة الناس الى قصر فرساي للحفلات، وقد واجه بستاني القصر مشكلة جدية، حيث انه لم يتمكن من منع النبلاء من دوس عشب الحديقة، فقرر أن يضع لافتات اسمها اتيكيت لتحذيرهم من فعل ذلك وتعني ابتعد عن العشب، ولا تدوس الأزهار إلا أن هذا لم ينجح، فأصدر الملك مرسوما بمنع تجاوز هذه اللافتات.

-أما عن معنى كلمة اتيكيت

هي ببساطة فن التعامل بشياكه ،فن التعامل مع الاخرين للوصول الي تواصل لطيف بدون مضايقات أو مشاحنات اوبالمعني الدارج اسلوب لم التصرفات

كما أن فن الاتيكيت مقتبس من القران والسنه النبويه الشريفه

-وعن المعاملات اليومية

١)لا تنتقد الآخرين فى اختيار الملابس أو تنسيق ألوانها أو حتى لون الشعر، فليس من شأن أى شخص إجبار غيره على ذوقه الشخصى أو استفزازه برأيه، فلا يصح مطلقاً أن تقول “لون شعرك مش حلو عليكي، الشعر القصير وحش مش لايق على وشك، الشعر الطويل شكله بلدي عليك”، لأن هذا خارج قواعد الإتيكيت واللياقة.

٢)عدم انتقاد الغير فى شكل جسمه سواء بالسمنة أو النحافة، حيث أن هذه الإنتقادات تفتقد لمراعاة الذوق العام ولا تحترم الآخرين، وهذه الأشياء تؤثر بشكل سلبى عليك، ومن هذه الإنتقادات السلبية: “تخنت، خسيت، أنت قصير أوى، اللبس ده متخنك أوى مخلى شكلك مش حلو”.

٣)عدم انتقاد الأطفال، وبشكل خاص أطفال الآخرين، فلا يصح أن تقولين “ابنك شقى أوى، ابنك ما بيسمعش الكلام، ابنك شكله خاسس أوي ايه مابياكلش، هي بنتك ساكته علي طول كده”، فهذه الإنتقادات تزعج الطفل والأم أيضا..

٤)عدم انتقاد الرأى الآخر لمجرد الانتقاد أو لمجرد مخالفته لرأيك، لكن يجب احترام رأي الغير وتقديره.

٥)لا تسأل على سن أى امرأة، لأن هذا السؤال يكون خارج قواعد الاتيكيت ا٦)يجب عدم السؤال عن الحالة الاجتماعية لشخص لا تعرفه، “مطلقه ليه طب ايه اللي حصل، أرمله ياعيني طب بتعملي إيه”، فهذه الاسئلة غير مقبولة على الإطلاق.

٧)عدم رفع الصوت عاليًا أثناء التحدث على الهاتف..

٨)من الاتيكيت تقديم هدية عند الذهاب الي اي زياره

٩). تقديم الاعتذار في حاله عدم الذهاب

١٠) التأكد من عدد الأفراد الذين يمكن إحضارهم عند قيام شخص بتقديم دعوة للمشاركة في حدث ما.

١١)عدم الدخول والجلوس في المقدمة أو في المكان المفضل لدى الشخص المتأخر عند التأخر عن الموعد

١٢)عدم النميمة والحديث عن أخبار الناس في التجمعات المختلفة

١٣). عدم الذهاب لزيارة شخص ما دون أخذ موعدٍ مسبقٍ. معاملة الناس كما يُحب الشخص أن يعامل

وعن السن المناسب لتعليم الاطفال فن الاتيكيت أوضحت منى داوود خبيرة الاتيكيت

تربية الطفل وتعليمه بعض القواعد الأساسية التي تعينه على العيش بين أبناء مجتمعه ربما تكون من أصعب المهن الملقاة على عاتقك كأم، فهي ليست بالأمر السهل؛ لأنك تريدين إنشاء طفل يتمتع بسلوكيات ايجابية

وهناك بعض قواعد الإتيكيت التي يجب أن تعلميها لطفلك في سن صغيرة، ترسخ في ذهنه لتصبح أسلوب حياة لديه وتعليم الأطفال في هذا السن يكون بما يسمى الاتيكيت المرئي حيث يلاحظ سلوكيات الاب والام ويقوم بفعل ما يراه

فالتعليم في الصغر كالنقش علي الحجر

وهناك كلمات سحريه لفن الاتيكيت من فضلك -شكرا يجب تعليمها للاطفال

كلمة شكراً: التوجه بالشكر لمن أسدى خدمة له أو معروفاً ينم عن تهذيبه، لذا عليك بتعليمه استخدام كلمة شكراً، فهي تدل على اللباقة لدى مستخدمها، وهي من قواعد الإتيكيت التي يجب أن يتحلى بها صغيرك.

– عدم مقاطعة الآخرين: علميه أن لا يقاطع الآخرين أثناء حديثهم، فمن أساليب اللباقة والإتيكيت الانتظار حتى يكمل الطرف الآخر حديثه، ثم التحدث وإبداء الرأي بأدب.

– استخدام المنديل: استخدام المنديل من القواعد التي يجب أن يلتزم بها طفلك عند العطس والسعال، وبعد تناوله للطعام، علمية أن يمسح فمه بالمنديل، وكوني قدوته في ذلك

– مضغ الطعام وفمه مغلق: عادة الأكل والفم مفتوح يخرج صوتاً يزعج الآخرين حولك، لذا عودي صغيرك أن يأكل وفمه مغلق؛ حتى لا يخرج ذلك الصوت، ويزعج الآخرين.

– قرع الباب عند الدخول: الاستئذان من الآداب التي دعانا إليها ديننا الإسلامي الحنيف، وهو من أهم العادات التي يجب أن يتعلمها صغيرك منذ صغره، فهو من أهم القواعد السلوكية في المجتمع.

-كما أنه من الاتيكيت ان نتعلم فن الإصغاء فكما نعطي لانفسنا ان نتكلم يجب علينا أن نستمع

-كما أنه علينا دائمآ ان نكسب ثقه الاخرين ونحول الاعداء الى اصدقاء

-وتقدير الذات بشكل جيد فالآخرون يرونا بعين أنفسنا

-الابتسامة الصادقة تذيب الجليد

-دائمآ بادر بالحديث واكسر الحواجز التي بينك وبين الآخرين

-واخيرا من نصائح خبيرة الاتيكيت مني داوود

ان كل سيدة تستطيع ان تتعلم فن الاتيكيت فقد كان في مسرحية سيدتي الجميلة شويكار وفؤاد المهندس حيث انه استطاع تحويلها من فتاة تلبس ملابس مهلهلة إلى سيدة مجتمع، وإن فن الاتيكيت سر من اسرار الانوثة فحافظي عليها، وان الاتيكيت يعطي صورة عن ذاتك جيده ام سيئة، وان الابتسامه ،الادب،اللباقه تكسبنا كل شيءٍ والعكس يخسرنا كل شيء، وإذا اردت الوصول امشي علي الأصول.