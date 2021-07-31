كهربا يوجه رسالة لصالح جمعة بعد إصابته

وجه اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي إلى اللاعب صالح جمعة لاعب نادى سيراميكا كليوباترا بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس.



ونشر كهربا صورة لهما عبر إنستجرام و علق قائلا “ بعض الأصدقاء نفوس راقية وأنيقة يجعلونك تكتفي بهم عن مئات الأصدقاء”.

وتعرض صالح جمعة نجم فريق سيراميكا كليوباترا لإصابة بقطع في وتر أكيليس، خلال ودية طلائع الجيش، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة تعرض لقطع في وتر أكيليس، وسيغيب من 6 إلى 9 أشهر..



وقال ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا خلال تصريحات تلفزيونية: "صالح جمعة حظه سيء جدًا، تعرض للإصابة وهو يسير فقط".

وأضاف: "كنا نخوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش، وصالح قدم 10 دقائق (فورمة عالية)، وبعد ذلك أصيب، وسيخضع لجراحة في أسرع وقت".

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