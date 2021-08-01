تكليف أحمد بسيوني مديرا لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قراراً رقم 58 لسنة 2021 بتكليف الدكتور أحمد بسيوني، مدير مستشفى حورس التخصصي بالأقصر السابق، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.

وأوضح السبكي أن هذا القرار يأتي في إطار إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي بالدفع بدماء جديدة للعمل الميداني الذي يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة.

وكانت محافظة الإسماعيلية انضمت لمنظومة التأمين الصحي في الربع الأول من العام الجاري بعدما دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي المنظومة.

وأنطلقت المنظومة في 3 مستشفيات هي "مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى 30 يونيو للغسيل الكلوي، ومستشفى طوارئ أبو خليفة.

جدير بالذكر، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

كما يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، ومنها تخصصات (القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية)، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعات المتقدمة.

فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي في الإسماعيلية، 423 سرير، منهم 285 أسِرة إقامة داخلية للمرضى، و 63 رعايات مركزة، و 14 غرف عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.

أما مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، يضم 108 ماكينات غسيل كُلوي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى ٨ أسِرة رعاية مركزة، و12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

ومستشفى أبوخليفة تضم نحو ما يزيد عن 130 سريرًا و22 غرفة عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة و5 غرف عمليات كبرى وقسم خاص للمعامل والأشعة وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات. وأضاف: يعد مستشفى أبو خليفة إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية.

