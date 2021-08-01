شهادات للحاصلين على لقاحات كورونا في البحر الأحمر

100 جنيه للمصريين و10 دولارات للأجانب..

أعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بدء استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا الراغبين في استخراجها، من خلال 4 مكاتب تم تخصيصها لاستخراج تلك الشهادات بالبحر الأحمر، وهى “مكتب صحة راس غارب – مكتب صحة الغردقة – وحدة سفاجا الصحية – مكتب صحة القصير”.

وأوضح أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE).

ونوه إلى أن مواعيد العمل يوميا من الساعة 3 عصرا إلى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية والإجازات.