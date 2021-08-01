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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية وزارة الخارجية..

سامح شكري ونظيره التشيكي يحضران المنتدى الاقتصادي مصر – التشيك.. صور

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في المنتدى الاقتصادي مصر - التشيك

يشارك ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية ونظيره التشيكي ⁧‫جاكوب كولهانك‬⁩ اليوم الأحد، في فعاليات منتدى الأعمال المصري- التشيكي بفندق سميراميس في القاهرة؛ لبحث سُبل دعم الاستثمار وغيرها من الموضوعات بين البلديًن الصديقين.

 

ويأتي المنتدى فى إطار التعاون والمستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة الخارجية، واتحاد غرف التجارة، وتحت رعاية وزارتي الخارجية، والتجارة والصناعة، ووكالات الاستثمار والغرف التجارية في البلدين

 

ويشارك فيه كبار الشركات التشيكية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة بين التشيك ومصر.

 

ويعقد المنتدى بحضور وزيري خارجية البلدين، ورؤساء اتحادات الغرف المصري والتشيكي، ورؤساء الغرف التجارية والشعب ومنتسبي الاتحاد.

المنتدى الاقتصادي مصر - التشيك
المنتدى الاقتصادي مصر - التشيك
المنتدى الاقتصادي مصر - التشيك
المنتدى الاقتصادي مصر - التشيك
المنتدى الاقتصادي مصر - التشيك
المنتدى الاقتصادي مصر - التشيك
المنتدى الاقتصادي مصر - التشيك
المنتدى الاقتصادي مصر - التشيك
مصر الخارجية الاتحاد العام للغرف التجارية سامح شكري وزير الخارجية الغرف التجارية القطاعات الاقتصادية التجارة والصناعة

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