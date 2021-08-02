طلعت يوسف: شوقي غريب كان موفقا في اختياراته للثلاثة الكبار بـ طوكيو 2020

قال طلعت يوسف، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، إن شوقي غريب كان موفقا في اختياراته للثلاثة الكبار في منافسات دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد طوكيو 2020».





وأضاف طلعت يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" لم نظهر بالشكل المأمول أمام البرازيل، ومنتخب مصر تراجع بدنيا بصورة واضحة أمام البرازيل في الشوط الثاني، ورمضان صبحي كان اللاعب الوحيد الذي يملك الحلول الفردية في هجوم المنتخب الأولمبي".

وواصل:" اتحاد الكرة غير قادر على إقامة مسابقة منتظمة منذ 10 سنوات، وإدارة الكرة في مصر اذا استمرت بهذا الشكل ستتراجع أكثر في الفترة المقبلة".