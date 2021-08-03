نور خالد النبوي يكشف عن طلب بيتر ميمي منه قبل المشاركة بالاختيار2

حل الفنان الشاب نور خالد النبوي ضيفاً على صبري زكي، في حلقة برنامجه "قول ياكبير"، على راديو إنرجي 92.1، ضمن سلسلة الحوارات التي تبثها انرجي حالياً للنجوم الشباب الذين حققوا نجاحات خلال الفترة الماضية تحت عنوان "نجوم بكرة".

كواليس مشاركة نور خالد النبوي في الاختيار2

وتحدث نور خالد النبوي عن دوره في مسلسل "الاختيار2"، وتقديمه شخصية الشهيد أحمد شوشة، وقال: "أنه قام بالعديد من الاختبارات قبل دوره في مسلسل الاختيار2، وحين تم الاعلان عن رغبة القائمين على العمل في أشخاص للانضمام للعمل قام بتقديم نفسه في الاختبارات وتم قبوله".

وتابع: "عقب ذلك تلقيت اتصال من المخرج بيتر ميمي، أخبرني بتجسيد شخصية البطل أحمد شوشة ولكن طلب مني أن أزيد في الوزن قليلاً حتى تتشابه شخصيته مع شخصية شوشة".

وكشف النبوي كيف استعد للأمر، وقال: "خلال 3 أسابيع جيم و تناول طعام بكثرة تمت الزيادة المطلوبة في وزني لتجسيد الشخصية في المسلسل".

وعن كواليس العمل، قال: "أول يوم تصوير كان 26 ساعة وكان الأمر قاسي جداً، المسئولية لم تكن سهلة على الاطلاق، ولكن الكوليس كان ممتعة بقدر كبير، بجانب الكثير من التمارين على السلاح والمذاكرة الجيدة لشخصية شوشة وكيف تربي ومن هي أسرته وغيرها من الأمور".

وبسؤاله عن مقابلته مع أحد من اسرة الشهيد شوشة، قال: "كنت مرعوب اقعد مع حد من أسرة الشهيد قبل التصوير، وقابلت والده حافظ شوشة في السويس واخته ليالي"، وأكمل: "بعد عرض الممسلسل كانت ردة فعلهم إني كنت شبهه وحسيت إني أديت الرسالة المطلوبة مني".

وعن حياته وتعليمه، قال نور خالد النبوي : "في فرنسا درست اقتصاد ولكن فشلت فيه، وسافرت لأمريكا درست مسرح وتمثيل و إخراج، وقررت أن لن يكون هناك حاجة أخرى أريد دراستها، يتبقي عام واحد على تخرجي وتتم أون لاين بسبب ظروف كورونا".

وكشف نور خالد النبوي، عن أن اول دور يقدمه كانت مسرحية ماكبيث لشكسبير ودوره فيها كانت صغير، وقال: "أدركت انني أريد أن أكون ممثل وانا عندي 8 سنين وقلت دي شغلانتي في المستقبل".