نصف سكان الاتحاد الأوروبي حصلوا على كامل لقاحاتهم..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها، تلقى نصف سكان الاتحاد الأوروبي حتى الآن كامل لقاحاتهم ضد فيروس كورونا، وفق مصادر رسمية.

وتلقى في الإجمال 223,8 مليون شخص جرعتي لقاح أو جرعة واحدة بعد التعافي من الإصابة بالفيروس أو لقاحًا من جرعة واحدة.

ومن إجمالي 27 عضواً في الاتحاد، تجاوزت 13 دولة عتبة الخمسين بالمئة من ناحية تلقي كامل اللقاحات، من بينها البلدان ذات الكثافة السكانية الأعلى: إسبانيا بنسبة 58 بالمئة وإيطاليا بـ 54 بالمئة وفرنسا بـ 53 بالمئة وألمانيا بـ 52 بالمئة.

مالطا في صدارة الدول الأوروبية

وتحتلّ مالطا قائمة الدول الأوروبية لناحية معدل التلقيح الأعلى بنسبة 74 بالمئة، تليها بلجيكا بـ 59 بالمئة ثمّ إسبانيا بـ 58 بالمئة. أما الدول ذات المعدّل الأدنى للتلقيح فهي بلغاريا بنسبة 14 بالمئة ثمّ رومانيا بـ 25 بالمئة.

وتلقى قرابة ستين بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل، أي ما يعادل 265,9 مليون شخص.