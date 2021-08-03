على الحجار يحيى حفلاً على مسرح سيد درويش بالإسكندرية 22 أغسطس

يستعد الفنان على الحجار لإحياء حفل فى دار الأوبرا المصرية يوم 22 من الشهر الجارى، وذلك على مسرح سيد درويش بمحافظة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم على الحجار خلال الحفل كوكبة من أجمل أعماله القديمة والحديثة وتترات المسلسلات التى اشتهر بها طوال مشواره الفنى، بالإضافة إلى العديد من أغانى نجوم الطرب والتى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها ما تمنعوش الصادقين،المال والبنون، بوابة الحلوانى، الزين والزينة، عارفة، بنت وولد، فى قلب الليل، اعذرينى، الأحلام، دور يا زمن، زى الهوا،دارى جمالك، وعلى قد ماحبينا .

على الحجار فى سطور :

يذكر أن الفنان على الحجار تغنى بالعديد من الأغانى التى تناقلتها الأجيال بجانب العديد من التترات الغنائية للأعمال التليفزيونية بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية الناجحة.

الفنان على الحجار مواليد الجيزة عام 1954، نشأ وسط عائلة فنية وتتلمذ موسيقيًا على أيدي والده الفنان الراحل (إبراهيم الحجار).

التحق الفنان على الحجار بكلية الفنون الجميلة بهدف إصقال موهبته الفنية في الرسم بجانب موهبته الأساسية في الغناء، شارك العديد من المطربين العرب والأجانب في أغاني وحفلات مشتركة مثل مغني الأوبرا الإسباني (بلاسيدو دومينجو).

قام على الحجار بالتمثيل في كثير من الأعمال الفنية ومنها مسلسل (ألف ليلة وليلة، الباقي من الزمن ساعة، ياسين وبهية)، ومسرحيات (منين أجيب ناس، الفرسان الثلاثة، حرامي واثنين لصوص).