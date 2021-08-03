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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري جراحة المخ والأعصاب يظهر أهمية الطب المتكامل| فيديو

استشاري مخ وأعصاب
استشاري مخ وأعصاب

قال الدكتور محمد اللباد استشارى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري إن أحيانا تأتى مرضى لعيادات المخ والأعصاب ويظهر أن المشكلة فى العظام وليس العصب، فهنا تظهر التكاملية فى مركز واحد يجمع جميع تخصصات الطب.

وأضاف استشارى جراحة المخ والأعصاب خلال استضافته فى برنامج "طبيب البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يوجد فرق متعاونة من الأطباء فى العديد من التخصصات ومنها : المخ والأعصاب والعظام والروماتيزم والعلاج الطبيعى، بهدف الوصول إلى تشخيص محدد وسليم للمريض فى النهاية.

وأشار استشارى جراحة المخ والأعصاب، إلى أن عندما يتجمع كل تخصصات الطب فى مركز ومكان واحد يسهل على المريض الانتقال إلى تخصص أخر، مما يوفر عليه الوقت واكتشاف أى إصابة له فى زمن أقل.

ويذكر أن هو التشخيص عملية تحديد المرض أو الحالة التي تفسر الأعراض والعلامات لدى الشخص. وغالبًا ما يشار إليه على أنه تشخيص في سياق طبي ضمنيًا. عادة تجمع المعلومات اللازمة للتشخيص من التاريخ المرضي والفحص الجسماني للشخص طالب الرعاية الطبية. غالبا، ما يتم عمل واحد أو أكثر من الإجراءات التشخيصية، مثل الاختبارات التشخيصية أثناء عملية التشخيص. في بعض الأحيان يعتبر التشخيص بعد الوفاة نوعًا من التشخيص الطبي.

غالباً ما يكون التشخيص صعباً، لكون العديد من العلامات والأعراض غير محددة. على سبيل المثال، احمرار الجلد، بحد ذاته هو علامة على العديد من الاضطرابات، وبالتالي لا يكفي لمعرفة أخصائي الرعاية الصحية ما هو الخطأ. وبالتالي، يجب إجراء التشخيص التفريقي، الذي تتم فيه مقارنة العديد من التفسيرات المحتملة والموازنة بينها. وهذا يتضمن الربط بين أجزاء مختلفة من المعلومات متبوعة بالتعرف على النماذج والتمييز بينها. من حين لآخر تكون عملية التشخيص سهلة من خلال علامة أو عرض (أو مجموعة من عدة أعراض) تكون مميزة للمرض.

ويعد التشخيص عنصرا رئيسيا في زيارة الطبيب. من وجهة نظر إحصائية، يتضمن إجراء التشخيص اختبارات تصنيفية.

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