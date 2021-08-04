خالد فودة : التعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتحقيق الأمن والأمان

فودة يستقبل مدير الأمن الجديد

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء : "إن التعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية من أجل أمن المواطن" مؤكدا استمرار التعاون للحفاظ علي أمن الوطن والمواطن .

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء الجديد، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ علي التعاون الدائم الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين علي أرض المحافظة متمنياً دوام الأمن والأمان في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وثمن محافظ جنوب سيناء الجهود الأمنية المبذولة من الجهاز الشرطي بالتعاون مع القوات المسلحة وباقي الأجهزة الأمنية، مؤكدا علي استمرار التعاون للحفاظ علي أمن الوطن والمواطن، وزائري المحافظة من المصريين والعرب والأجانب.

يشار الي أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد اعتمد يوم الأربعاء 28 من الشهر الماضي، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2021، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة، حيث تضمنت الحركة تعيين اللواء شريف رؤوف، مديراً للأمن في محافظة جنوب سيناء خلفاً للواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء السابق.

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