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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة بأقوال عمال مصنع الفوم المحترق في مدينة بدر.. تفاصيل

صدى البلد

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في واقعة اشتعال النيران داخل مصنعاً للفوم، ما أدى إلى احترق محتوياته بالكامل بـ مدينة بدر.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال العمال الذين أكدوا أنهم تفاجئوا باحتراق محتوايات المخزن بالكامل أثناء عملهم داخل المخزن ولم يستطيعوا إخماد النيران التس التهمت محتواياته بالكامل.

كما أمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص البلاغ وكشف ملابساته وسببه وحصر التلفيات.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق بمصنع لإنتاج الفوم ملك شخص صيني الجنسية بدائرة قسم بدر شرق القاهرة.

كرات اللهب تلتهم أجزاء من مصنع ببدر

‏على الفور، وجه اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بـ ٦ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة.

ونجحت القوات في محاصرة كرات اللهب التي التهمت أجزاء من المصنع ومحتوياته، جار  حصرها، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص البلاغ وكشف ملابساته وسببه وحصر التلفيات.


احتراق الفوم بالمصنع


وتبين من الفحص الأولي احتراق الفوم الموجود بالمصنع، ويرجح ان يكون سبب الحريق شرز من أنبوبة صغيرة، ولم يتهم أحدا من العاملين بالمصنع، تحرر محضر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

بدر اشتعال النيران الحماية المدنية الداخلية اللواء جمال ياسين المعمل الجنائى

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