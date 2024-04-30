الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الإسماعيلي في الدوري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة قبل استكمال المران بفقرات خططية وتدريبات تخصصية تحت إشراف الجهاز الفني.
ويعود الأهلي للمنافسات المحلية، بعد أن حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.