عاشق و مداح .. عرض مسرحي لانجازات الرئيس السيسي في بورسعيد

يستقبل مسرح اوبرا بورسعيد العرض المسرحي “ عاشق و مداح” من انتاج البيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضية ابتداء من ١٥ سبتمبر و لمدة ١٠ أيام.

ويتناول العرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر و التي تمت منذ توليه الرئاسة و الى الان.

مسرحية “ عاشق و مداح” تأليف محمد الصواف واستعراضات الدكتور عماد سعيد وبطولة مداح الرسول صلى الله عليه وسلم القدير أحمد الكحلاوي والفنان أحمد ماهر والفنانة عايدة فهمي وإخراج القدير عبد الغني زكي.

ومن المقرر ان يتم عرض مسرحية “ عاشق و مداح” بجميع محافظات مصر من ضمن فعاليات وزارة الثقافة.