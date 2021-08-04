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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

خسر الميدالية وكسب قلب حبيبته.. حكاية الفارس نائل نصار وابنة بيل جيتس

نايل نصار و جينفير
نايل نصار و جينفير جيتس

في كل مرة كان يمتطي فيها جواده، كان يخطف قلب الفتاة الأمريكية التي وقعت في غرام الفارس المصري، جمعتهما الهوايا المشتركة وحب الخيل، دوماً ما تصف نفسها محظوظة بشريك حياة مثله، لتصبح قصة حب نائل نصار وجينفير جيتس أقرب للقصص الأسطورية التي نقرؤها في الروايات، حين بدأت علاقتهما منذ قرابة الثماني سنوات من صداقة قوية لقصة حب عرفها العالم . 

نائل نصار في أولمبياد طوكيو 2020

نائل نصار خطيب جينفير بيتس ابنة بيل جيتس مؤسس وصاحب شركة "مايكروسوفت"، شارك في أولمبياد طوكيو 2020، في منافسات الفروسية لكنه لم ينجح اليوم في حصد ميدالية في نهائي منافسات الفروسية، إلا أنه بذل ما لديه من جهد لكن خرج من المنافسة بدون ميدالية تضاف لتاريخه في الفروسية.

الميدالية لم تكن هدف خطيبته جينفير بيتس التي لم تتأثر بعدم نجاح نائل نصار في الأولمبياد، لكنها كانت تدعمه بطريقتها الخاصة التي تحمل معاني الحب والدعم والتشجيع من شريك الحياة. 

وقالت جينيفر، عبر ستوري حسابها على «إنستجرام»: «جولة راقية جدا.. فخورة جدا بك يا نائل، ومبروك للجميع في منافسات اليوم» .. كلمات يشعُ منها الحب كتبتها جينفير بيتس لخطيبها نائل نصار اليوم عبر ستوري حسابها على " إنستجرام" بعد نهائي منافسة الفروسية، لتدعم خطيبها المصري والاكتفاء بشرف المشاركة و المحاولة. 

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نايل نصار .. مليونير مصري مرشح لذهبية بأولمبياد طوكيو ويدعمه بيل جيتس

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زوج ابنة بيل جيتس.. نائل نصار حديث الشارع المصري بعد تألقه في أولمبياد طوكيو

حكاية حب نائل نصار وجينفير جيتس

الفارس المصري نائل نصار خطف قلب ابنة بيل جيتس في عام 2013 حيث كان اللقاء الأول، حين فاز نائل بالمركز الأول في بطولة " ويلينجتون" كما فاز بجائزة مالية ضخمة قدرها مليون دولار.

التقى نائل نصار بـ جينفير جيتس وسريعاً ما كونا علاقة صداقة قوية خاصة وأنهما لديهما اهتمامات مشتركة، كحب الفروسية، وكذلك تخرجهما في جامعة ستانفورد معاً، واستمرت الصداقة في تطور لسنوات عديدة حتى عرف العالم قصة حب نائل نصار و جينفير جيتس عام 2016 . 

في 2016 أنشأت جينفير جيتس حساباً على موقع إنستجرام، وأعلنت من خلاله علاقتها بالفارس المصري الذي وجدت فيه فارس أحلامها. 

خطبة نائل نصار وابنة بيل جيتس

خلال الخمس سنوات الماضية توالت صور نائل نصار وجينفير جيتس استمرارًا لعلاقة الحب الأسطورية، وفي 2020 قرر نائل أن يستكمل مشواره مع جينفير، وقدم لها خاتم الزواج الألماسي في مشهد رومانسي أقرب إلى الأفلام. 

نشر الثنائي صورة طلب الزواج، وكتبت جينفير :" نائل نصار، أنت فريد من نوعك، لقد جعلتني أقع في حبك وفاجأتني في أكثر الأماكن التي نتقاسم فيها إحدى هواياتنا وما أكثرها، لا أستطيع الانتظار لنقضي بقية حياتنا معا، نعم مليون مرة".

أما نائل فكتب لحبيبته : «قالت: نعم، أشعر وكأننى الأكثر حظًا وأسعد رجل فى العالم، الآن.. جين، أنتِ كل شىء كان يمكننى تخيله وأكثر من ذلك بكثير» . 

الثنائى نائل نصار وجينفير جيتس من محبى السفر والرحلات، إذ يمتلئ حساب «جينيفر» بالصور فى العديد من الدول، كما يتقن خطيبها المصرى التحدث بالإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى العربية.

من هو نائل نصار؟ 

نائل نصار من مواليد 21 يناير 1991، ولد لأب وأم مصريين، مصري من محافظة المنوفية وعاش طفولته فى الكويت مع والديه، ثم انتقل إلى كاليفورنيا فى عام 2009، ليتخرج من جامعة ستانفورد فى كاليفورنيا عام 2013، واعتاد ممارسة العديد من الرياضات منذ سن الخامسة بما فى ذلك الفروسية وكرة القدم وكرة السلة، ولكنه ركز على تعلم الفروسية عندما بلغ عشر سنوات.

في مايو 2019 توج نجم الفروسية المصرى، نائل نصار، بلقب بطولة الأساتذة للفروسية فى الولايات المتحدة، مبرزة فى عناوين الصحف أصله "المصرى".

نايل نصار من هو نايل نصار نايل نصار وخطيبته نايل نصار وابنة بيل جيتس نايل نصار وجينفير جيتس أولمبياد طوكيو 2020

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