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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة طلائع الجيش

صدى البلد

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعبيه أحمد فتحي ونبيل عماد دونجا في مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز بسبب الإيقاف.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره طلائع الجيش في التاسعة من مساء الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وحصل فتحي ودونجا على بطاقتين صفراويتين في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي بملعب الدفاع الجوي التي انتهت بالتعادل ٢-٢ ليتأكد غياب الثنائي عن المواجهة المقبلة.

وقع بيراميدز فى فخ التعادل أمام الإسماعيلي بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ25 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 19 بعد هجمة مرتدة سريعة، وصلت الكرة لإريك تراوري على الجانب الأيمن في منتصف ملعب الإسماعيلي؛ مررها لمحمد فاروق المنطلق بقوة لداخل منطقة الجزاء، وسدد الأخير الكرة ونجح الحارس محمد فوزي في التصدي لها، ولكن ارتدت مرة أخرى لمحمد فاروق مجدداً الذي سدد الكرة بقوة لتمر على يمين الحارس داخل الشباك.

وأدرك الإسماعيلي هدف التعادل عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعه من مدبولي وخطأ فادح من علي جبر .

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 66 عن طريق علي جبر من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من عبدالله السعيد .

وتمكن الإسماعيلي من أحراز هدف التعادل فى الوقت القاتل من ركلة جزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز الي المقطة 41 محتلا المركز الرابع ، بينما ارتفع الإسماعيلي فى المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة .

وتوقفت المباراة بسبب سقوط لاعب الإسماعيلي محمد عادل على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه فى الدقيقة 14 .

وفي الدقيقة 23 ، توقفت المباراة بسبب سقوط اللاعب محمود دونجا على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع محمود حمادة.

وأشهر جهاد جريشة، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء، في وجه حسين السيد الشهير بمارسيلو، بعد تدخله على إيريك تراوري في الدقيقة 61 بعد استلامه الكرة واتجاهه نحو المرمي منفردا.

وكان جريشة قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه مراون الصحراوي لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، تم إلغاء طرد الصحراوي، وإشهارها في وجه حسين السيد بدلًا منه.

بيراميدز احمد فتحي نبيل عماد مباراة طلائع الجيش الدوري

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ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة طلائع الجيش

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