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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"إسكندرية عاصمة العالم القديم" بقصر ثقافة الشاطبي

صدى البلد

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لقاءا مفتوحا بقصر ثقافة الأنفوشي بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، مع الأديبة والنائبة منى عمر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المصري، أدار اللقاء الإذاعي القدير مجدي فكري والشاعر السكندري جابر بسيوني عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، دار اللقاء حول الجهود المبذولة في مجال الثقافة، حضر اللقاء عدد من شعراء وكتاب وأدباء وفناني الثغر بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحفيين السكندريين.

 

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قصر منية النصر يناقش خطورة تفشي ثقافة الخرافة

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ثقافة الإسكندرية تناقش رواية "مورا" بالشاطبي

إحتفالا بالعيد القومي للثغر أقام قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "إسكندرية عاصمة العالم القديم"، تحدثت خلالها الباحثة زينب محمد، عن تاريخ الإسكندرية القديمة وتأسيسها على يد الإسكندر المقدوني، كما تناولت أهم معالم الثغر ومنها متحف الإسكندرية القومي، قلعة قايتباي، عمود السواري، المسرح الروماني، المتحف اليوناني الروماني، وفنار الإسكندرية أحد عجائب الدنيا السبع قديما، وعلى مسرح القصر، قدمت فرقة أوبرا عربي عرضا فنيا بقيادة الفنان محمد مصطفى تضمن مجموعة متميزة من التابلوهات والعديد من الاسكتشات المسرحية والفقرات الغنائية.

ثقافة ثقافة الاسكندريه أخبار ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين

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