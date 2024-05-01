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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: تجديد اتفاقية تصدير الدواجن والبيض إلي السعودية

صدى البلد

التقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمهندس عبدالرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية 
وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية ، وذلك على هامش تراسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعاصمة السعودية الرياض


وخلال اللقاء أعرب القصير عن سعادته بلقاء شقيقه الوزير السعودي وعن التواصل المستمر بينهما بما يخدم القطاع الزراعي في مصر والسعودية، 
وقال القصير ان هناك تفاهما كبيرا ينعكس بالايجاب على تسهيل الإجراءات وحل كل المشكلات فورا أمام حركة التبادل التجاري الزراعي المصري السعودى، 


وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي صادرات مصر للخارج وخاصة دول الخليج العربي.

القصير والفضلي بحثا معا زيادة  حجم تبادل السلع الزراعية في السلع التي لها ميزة تنافسية في البلدين كما بحثا ملف تصدير الاسماك الى المملكة والتعاون في مجال الخدمات البيطرية والاستعانة بالاطباء البيطريين المصريين للعمل في المملكة .


وتجديد اتفاقية التعاون المشترك في هذا الشأن بين البلدين الشقيقين ،
الوزيران بحثا ايضا التعاون في مجال تصدير الدواجن وبيض التفقيس والصيصان خاصة بعد حصول عدد كبير من المنشآت ومزارع الدواجن المصرية على اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية باعتبارها خالية من انفلونزا الطيور، كما تطرق لقاء الوزيران إلى تصدير الخيول العربية الأصلية ونحل العسل ومكافحة الافات .


وفي نهاية اللقاء اتفقا القصير والفضلي على استمرار التواصل بين المسئولين في الوزارتين بمصر والسعودية وكذلك ازالة أي عقبات في سبيل ذلك زيادة حجم التعاون والتبادل الزراعي .


كما جدد القصير الشكر لنظيره السعودي على حسن الاستقبال والضيافة في استضافة اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اكساد .


حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري والعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة المصرية وكذلك بعض قيادات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية

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