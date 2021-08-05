عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021 ...جامعة القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الثانوية المتقدمين لاختبارات القدرات

الخشت
الخشت

تستعد كليات جامعة القاهرة لاستقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات بـ تنسيق الجامعات 2021 للقبول بكليات (الإعلام والتربية النوعية والتمريض) وذلك وفقًا للجداول الزمنية المقررة والتي تبدأ من السبت المقبل وحتى 19 أغسطس الجاري مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة جميع المشاركين.

كل ما تريد معرفته عن التسجيل لاختبارات القدرات بإعلام القاهرة

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن اختبارات القدرات التي تجريها كليات الجامعة تستهدف قياس المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية التي تؤهل الطالب الملتحق بالكليات لدراستها وتطبيقها، موضحًا أن امتحانات القدرات ضرورة لاختيار أفضل العناصر إضافة إلى مجموع الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق طبقًا لرغبات الطلاب والأعداد المحددة للقبول بكل كلية.

الخشت يشكل لجنة تحت إشرافه لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات

وكان الدكتور الخشت، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحت إشرافه المباشر، لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات بالجامعة للعام الجامعي 2021/ 2022، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقًا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر في عملية انتظام الاختبارات، واقتراح المعالجات المناسبة لها، وتلقي التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ اللازم بشأنها، وإجراء التنسيق اللازم مع اللجان المشكلة من وزارة التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق بالاختبارات.
 

تنسيق الجامعات 2021 جامعة القاهرة اختبارات القدرات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اخبار التعليم تنسيق الجامعات الحكومية 2021 تنسيق جامعات مصر 2022

ترشيحاتنا

شاهد... الحزن يخيم على لاعبي منتخب اليد بعد ضياع حلم نهائى الأولمبياد

صراع الصدارة.. تعرف علي موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري

بيراميدز يقدم الشكر للنادي الأهلي.. تفاصيل

وصول أحدث ماكينة لتشغيل وتشكيل المعادن إلى مصنع "سيماف" بالهيئة العربية للتصنيع

موعد مباراة يد منتخب مصر على الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلم الميدالية لم ينته بعد.. منتخب مصر يخسر أمام فرنسا 23- 27

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

موعد مباراة يد منتخب مصر على الميدالية البرونزية بأولمبياد طوكيو

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

لحدوث كسر مفاجئ.. قطع المياه عن بعض مناطق إمبابة

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ