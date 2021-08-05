جهود أمنية مكثفة لإنهاء الخصومات الثأرية في الصعيد.. فيديو

قال زكريا حسان عضو مجلس النواب بسوهاج، إن الأمن يبذل مجهودات كبيرة في القبض على من يحمل سلاح بدون ترخيص في محافظات الصعيد.



وأضاف زكريا حسان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن هناك جهود أمنية مكثفة من أجل إنهاء الخصومات الثأرية وتقليل حوادث الثأر.

وتابع زكريا حسان: "هناك دور كبير للعقلاء وكبار العائلات من أجل العمل على إنهاء الخصومات الثأرية قبل تفاقم الخلافات".

وأردف زكريا حسان: "انتشار السلاح غير المرخص أحد أسباب انتشار الثأر في الصعيد، والذي يتعبر ثقافة خاطئة علينا أن نعمل على إنهائها".

قضية الثأر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قضية الثأر أثرت على أهالينا في الصعيد، مضيفا:" الثأر لم يتوقف منذ عشرات السنوات وجرائم الثأر تحصد أرواح بريئة وتدمر مستقبل أسر كاملة".



وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار "المذاع على قناة " صدى البلد "، ان الثأر ينشر الرعب والفزع في القرى والنجوع وتحول مناطق الثأر إلى جحيم ".

وتابع مصطفى بكري :" الثأر يدمر أجيال وينسف خطط التنمية ويدمر شباب في عمر الزهور ".

وأكمل مصطفى بكري :" الثأر يخالف كل الاديان السماوية والخصومات الثأرية آفة في بلادنا وتسقط أمامها كل المحاولات التنمية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها ، والأمن يتحمل المسؤولية الكبرى في الدفاع والمواجهة وفض المعارك والنزاعات الثأرية وإجراء مصالحات بين العائلات المتخاصمة ".