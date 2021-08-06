استقرت أسعار اللحوم البلدي، اليوم الجمعة 6 أغسطس 2021 في محلات الجزارة، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

وسجلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها.

سعر اللحم الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى عند 90 - 100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 110 - 125 جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي

وتراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 150 جنيها، والكلاوي والقلب 120 - 130 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 120 - 130 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 150 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة

وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو، والمفروم بين 120 - 130 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو.